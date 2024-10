Am 16. und 17. Oktober 2024 wird die zweite Ausgabe der Luxembourg Venture Days im Luxexpo The Box Investoren, Start-ups und Innovatoren zu einem Gipfeltreffen versammeln. Die jährlich ausgerichtete Veranstaltung wird organisiert von der luxemburgischen Innovationsagentur Luxinnovation und der Luxembourg Private Equity and VC Association (LPEA) unter dem Dach von Startup Luxembourg, dem luxemburgischen Netzwerk zur Förderung des Start-up-Ökosystems. Die Luxembourg Venture Days sind eine einzigartige Gelegenheit für Investoren und Start-ups, um zusammenzukommen, sich auszutauschen, Kontakte herzustellen und neue strategische und Investitionshorizonte zu erkunden.

Luxemburg ist ein bedeutender Finanz-Hub mit einem vielfältigen Angebot an Dienstleistungen, die führende Investoren und Märkte in aller Welt anziehen, und verfügt über eine robuste, stabile, diversifizierte und prosperierende Wirtschaft mit rund 550 Start-ups und 15 Inkubatoren, Beschleunigern und Innovationszentren.

Das Land bietet ein dynamisches Netzwerk von Business Angels und eine wachsende Zahl lokal verwalteter Venture-Capital-Fonds.

Aufgrund seiner Lage in einem Großraum mit 12 Millionen Einwohnern (zusammen mit den angrenzenden Ländern Frankreich, Deutschland und Belgien), seiner Agilität und guten Erreichbarkeit, kombiniert mit einem wirtschaftsfreundlichen Klima, einer pragmatischen Mentalität und einem leichten Zugang zu wichtigen Entscheidungsträgern, dient Luxemburg als Hub, Brücke und Sprungbrett für Investoren und Start-ups in strategischen und aufstrebenden Branchen wie Fintech, Raumfahrt, Klima, Gesundheit, Logistik und Mobilität. Das Land lädt Investoren und Start-ups dazu ein, an der Gestaltung eines Ökosystems mit internationaler Reichweite mitzuwirken, das Innovationen und nachhaltiges Wachstum fördert.

Die steigende Zahl europäischer Einhörner (also Start-ups, die mit einer Milliarde US-Dollar oder mehr bewertet werden) bestätigt die Fortschritte, die das europäische Start-up-Ökosystem in den letzten Jahren erzielt hat. Matchmaking-Plattformen und Netzwerke, die Start-ups und Investoren zusammenführen, tragen entscheidend dazu bei, diese Dynamik zu erhalten und weiter zu beschleunigen. Als internationales Geschäftszentrum und Tor im Herzen Europas ist Luxemburg gut aufgestellt, um die Interaktion zwischen Investoren und Unternehmern zu fördern.

"Luxemburg ist Hub, Brücke und Sprungbrett zugleich für Investoren und Start-ups, um Möglichkeiten zu erkunden und Partnerschaften in strategischen Bereichen zu schmieden", erklärt Sasha Baillie, CEO bei Luxinnovation. "Die Luxembourg Venture Days führen mehrere namhafte und prestigeträchtige Events unter einem Dach zusammen. Für Start-ups bietet die Veranstaltung eine einzigartige Gelegenheit, vor einer Vielzahl von Investoren zu pitchen. Investoren können dort Kontakte herstellen und neue Partner und Investitionsmöglichkeiten finden. Wir sind stolz auf unseren Schulterschluss mit diesen bedeutenden Akteuren, um unsere neue Win-Win-Eventformel zu entwickeln und Luxemburgs Rolle als dynamisches Ökosystem, Standort und Hub für Start-ups und Investoren zu fördern."

"Luxemburg ist eine bedeutende Drehscheibe für Private-Equity- und Venture-Capital-Investoren, da das Land eine flexible und zugängliche Plattform für etablierte Akteure und Newcomer bietet, die mit den Entwicklungen Schritt halten, neue Wege sondieren, ihre Investitionen ausweiten und einen Mehrwert generieren wollen", so Stephane Pesch, CEO bei LPEA.

Highlights der Luxembourg Venture Days 2024:

Fit 4 Start Pitching-Sessions (16. und 17. Oktober)

Pitch von 60 vorausgewählten Start-ups und Auswahl von 20 für die nächste Auflage von Fit 4 Start

Ganztägiges Programm mit Panels und einem exklusiven Pitching-Event

(16. Oktober) Weitere Pitch-, Demo-, Networking- und Matchmaking-Sessions (16. und 17. Oktober) Tomorrow Street Matchmaking-Frühstück mit Scale-ups (16. Oktober) Gener8tor Demo Day (17. Oktober) Luxembourg Business Angel Network (LBAN) Reverse Pitch (17. Oktober) Luxembourg Open Innovation Club (LOIC)/ Luxinnovation Reverse Pitch (16. Oktober) Acht Pionier-Start-ups zu entdecken (17. Oktober) Mittagessen mit acht einflussreichen Start-ups, die das Potenzial unseres Ökosystems repräsentieren

(16. und 17. Oktober) Vorstellung des ersten Dealroom-Berichts über EU-geförderte Start-ups (16. Oktober)

(16. Oktober) Präsentation des Reports "Titans of Tech" 2024 von der europäischen Venture-Capital-Firma GP Bullhound (16. Oktober) Exklusives VC-Networking-Dinner (16. Oktober)

Erkenntnisreiche Podiumsdiskussionen (16. und 17. Oktober) Wert und Vorteile von Investitionen in frauengeführte Start-ups (17. Oktober) Vertragsbedingungen verhandeln mit Investoren (16. Oktober)

(16. und 17. Oktober) Allgemeine Abschlussveranstaltung (17. Oktober) Programm für das gesamte Publikum mit: Redebeiträgen mehrerer führender Persönlichkeiten, darunter Marjut Falkstedt, CEO beim Europäischen Investitionsfonds Diskussionen am runden Tisch Bekanntgabe der 20 Start-ups, die für Fit 4 Start #15 ausgewählt wurden, gefolgt von einem Networking-Cocktail

(17. Oktober) Programm für das gesamte Publikum mit:

Über Luxinnovation: Als nationale Innovationsagentur befähigen wir Unternehmen dazu, heute zu innovieren, um für morgen bereit zu sein. Wir tragen zur Entwicklung der gesamten Volkswirtschaft bei, indem wir Möglichkeiten zur Innovation aufzeigen und kollaborative Innovationsprojekte fördern, die die Entwicklung einer nachhaltigen, wettbewerbsfähigen und digitalen Wirtschaft auf den Weg bringen. Luxinnovation wurde als wirtschaftliche Interessengruppe gegründet und wird vom Wirtschaftsministerium, dem Ministerium für Forschung und Hochschulwesen, dem Ministerium für auswärtige und europäische Angelegenheiten, der luxemburgischen Handelskammer, der luxemburgischen Handwerkskammer und FEDIL The Voice of Luxembourg's Industry unterstützt. www.luxinnovation.lu

Die Luxembourg Private Equity and Venture Capital Association (LPEA) ist die vertrauenswürdigste und relevanteste Vertretung von Private-Equity- und Venture-Capital-Fachleuten mit Präsenz in Luxemburg. Im Jahr 2010 wurde LPEA von einer führenden Gruppe von Private-Equity- und Venture-Capital-Akteuren in Luxemburg gegründet und hat heute mehr als 530 Mitglieder. LPEA übernimmt eine führende Rolle bei der aktiven Förderung von PE und VC in Luxemburg. LPEA bietet eine dynamische und interaktive Plattform, die Investoren und Beratern hilft, sich über die neuesten Trends in der Branche zu informieren. www.lpea.lu

Startup Luxembourg ist die einzigartige Marke des luxemburgischen Start-up-Ökosystems und verfolgt das Ziel, seine Akteure und Innovatoren innerhalb und außerhalb des Landes vorzustellen. Es handelt sich um eine öffentliche Initiative, die vom Wirtschaftsministerium finanziert und von Luxinnovation geleitet wird.

www.startupluxembourg.com

