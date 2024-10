Berlin (ots) -Berlins ehemaliger Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat den künftigen SPD-Generalsekretär Matthias Miersch als erfahrenen Politiker gelobt.Müller sagte am Dienstag im rbb24 Inforadio, Miersch sei als stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion der Richtige, um die Partei in den Bundestagswahlkampf zu führen: "Wir brauchen jemanden, der ohne lange Einarbeitungszeit sofort einen Start hinlegen kann. Und das ist mit Matthias Miersch garantiert, weil er unheimlich erfahren ist. Er ist nicht nur im Bundestag sehr gut bekannt und vernetzt, sondern auch in seiner Partei sehr erfahren. Außerdem hat er offensichtlich ein Vertrauensverhältnis zu den beiden Parteivorsitzenden. Das ist wichtig, und das scheint zu passen."Die SPD-Spitze will Miersch am Dienstagnachmittag als Nachfolger für den am Montag zurückgetretenen Generalsekretär Kevin Kühnert vorstellen.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5881083