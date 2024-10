Die MTU Aero Engines Aktie verzeichnet in jüngster Zeit eine erfreuliche Kursentwicklung. Analysten führen dies auf die steigenden Erwartungen an die bevorstehenden Quartalszahlen und den Kapitalmarkttag zurück, die für den 24. Oktober beziehungsweise 29. November angesetzt sind. Die optimistische Stimmung wird durch verbesserte Umsätze mit Ersatzteilen, höhere langfristige Margenschätzungen im Wartungsgeschäft sowie positive Währungseffekte untermauert. Zudem trägt die allgemein gestiegene Branchenbewertung zur positiven Entwicklung bei.

Ausblick und Kursziele

Trotz leichter Kursschwankungen im XETRA-Handel bleibt die Gesamttendenz positiv. Das 52-Wochen-Hoch von 286,50 EUR, das am 2. Oktober erreicht wurde, liegt in greifbarer Nähe. Analysten prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 281,60 EUR. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Gewinn je Aktie von 12,75 EUR erwartet, was das Vertrauen der Investoren in die Zukunftsfähigkeit des Triebwerksbauers unterstreicht.

