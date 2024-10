Linz (www.anleihencheck.de) - Nachdem die Bank of Japan (BoJ) die historische Negativzinspolitik im Sommer beendet hatte, machten sich immer mehr Stimmen für weitere Zinserhöhungen stark, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der japanische Premierminister Shigeru Ishiba habe den Markterwartungen jedoch eine Abfuhr erteilt. Höhere Zinsen würden die ohnehin bereits schwächelnde japanische Wirtschaft noch stärker belasten. Der Yen habe zuletzt sowohl gegenüber dem US-Dollar als auch gegenüber dem Euro deutlich eingebüßt. Der seit Mitte Juli anhaltenden Erholung des Yen könnte zumindest kurzfristig wieder eine Schwächephase folgen. Erste Widerstände nach oben würden sich beim EUR/JPY-Niveau von 163,50 zeigen. (08.10.2024/alc/a/a) ...

