Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Druck auf den Rentenmarkt hält an, so die Analysten der Helaba.Während das Thema Zinssenkungsspekulation kurzfristig ausgereizt zu sein scheine, seien die Inflationserwartungen in der Eurozone zuletzt kräftig gestiegen. Die Lage in Nahost lasse die Ölnotierungen anziehen und damit würden auch die Inflationssorgen wieder größer werden. Zuletzt sei es vor allem der Rückgang der Energiepreise gewesen, der stark zu den unerwartet niedrigen Inflationsraten beigetragen habe. Sollte zudem heute die deutsche Industrieproduktion die akuten Konjunkturängste nicht weiter forcieren, dürfte sich der Rentenmarkt weiterhin in einem schwierigen Umfeld befinden. ...

