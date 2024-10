Berlin (ots) -Renommiertes Berliner Spa setzt neue Maßstäbe in der Wellness-BrancheDas Inanna Medical Spa freut sich, bekannt zu geben, dass es bei den prestigeträchtigen World Spa Awards 2024 als "Deutschlands Bestes Day Spa" ausgezeichnet wurde."Inanna Medical Spa verkörpert Exzellenz und Innovation in der Spa-Branche. Ihre ganzheitliche Herangehensweise an Wellness und Ästhetik setzt neue Maßstäbe," sagte Rebecca Cohen, Managing Director der World Spa Awards. "Wir freuen uns, ihre herausragenden Leistungen mit dieser Auszeichnung anerkennen zu können."Die World Spa Awards gelten als Maßstab für Exzellenz in der Wellness-Branche und ehren Unternehmen, die durch Innovation, Qualität und erstklassigen Service überzeugen. Die Auszeichnung unterstreicht das kontinuierliche Engagement des Inanna Medical Spa, seinen Gästen ein unvergleichliches Wellness-Erlebnis zu bieten."Wir sind überaus stolz und geehrt, diese renommierte Auszeichnung erhalten zu haben," sagte Anna Baret Gulueva, CEO des Inanna Medical Spa. "Diese Anerkennung ist ein Beweis für die harte Arbeit und Leidenschaft unseres gesamten Teams. Unser Ziel ist es, unseren Gästen stets ein außergewöhnliches Erlebnis zu bieten, das sowohl ihre äußere Schönheit als auch ihr inneres Wohlbefinden fördert."Alleinstellungsmerkmale von Inanna Medical Spa:- Innovative Technologien: Einsatz modernster Behandlungsmethoden wie IHHT-Hypoxietraining und biomolekulare Wellness.- Personalisierte Betreuung: Individuelle Analyse und maßgeschneiderte Programme für jeden Gast.- Ganzheitlicher Ansatz: Integration von Körper, Geist, Herz und Seele für umfassendes Wohlbefinden.- Nachhaltigkeit und Verantwortung: Engagement für Umwelt, Gemeinde und kulturelle Werte gemäß der Philosophie der vier Ks: Kunden, Kommune, Klima und Kultur.Die Auszeichnung bei den World Spa Awards 2024 folgt auf eine Reihe von Ehrungen, die das Inanna Medical Spa in den letzten Jahren erhalten hat. Als führendes Zentrum für Gesundheit und Wellness zieht es Gäste aus dem In- und Ausland an und stärkt damit Berlins Position als Destination für erstklassige Wellness-Erlebnisse."Diese Auszeichnung motiviert uns, weiterhin innovative Dienstleistungen zu entwickeln und unseren Gästen ein erstklassiges Wellness-Erlebnis zu bieten," betonte Frau Gulueva. "Wir laden alle ein, die Inanna Erfahrung selbst zu erleben und sich von unserem einzigartigen Konzept überzeugen zu lassen."Über Inanna Medical SpaIm Herzen Berlins vereint das Inanna Medical Spa modernste ästhetische Medizin und integrative Wellness, um ganzheitliche Gesundheit und ästhetische Perfektion zu harmonisieren. Spezialisiert auf die Verjüngung von Haut und Haaren, kombiniert das Spa innovative Technologien mit personalisierter Pflege und traditionellen Techniken.Die Inanna Methode® bietet eine exklusive Reise zu ganzheitlichem Wohlbefinden durch ein individuell angepasstes Sieben-Schritte-Programm. Unsere Philosophie basiert auf den vier Ks: Kunden, Kommune, Klima und Kultur. Dabei stehen unsere Kunden stets im Mittelpunkt, während wir unsere Gemeinschaft unterstützen, die Umwelt schützen und eine Kultur des Respekts und der Exzellenz leben.Die Inanna Erfahrung: Erleben, Erstrahlen, ErneuernWeitere Informationen zur Inanna Methode® und unseren Angeboten finden Sie auf unserer Website https://inanna.beauty oder telefonisch unter 0800 0808 800.Pressekontakt:Firmenkontakt:Inanna GmbHAnna Baret GuluevaCharlottenstraße 1910117 BerlinTelefon: 0800 0808 800E-Mail: keepshining@inanna.beautyWeb: https://inanna.beautyPressekontakt:Narciss & Taurus / Cross Media Store GmbHMarlen Lutz-BuderMessering 8c01067 DresdenTelefon: 0351 50193010E-Mail: m.buder@narciss-taurus.deWeb: https://www.narciss-taurus.deDie Bildrechte liegen beim Verfasser der Mitteilung.Original-Content von: Inanna GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173715/5881127