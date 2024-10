© Foto: picture alliance / Zoonar | DesignIt



Viele chinesische Aktien verlieren am Dienstag deutlich an Boden, der Hang-Seng-Index bricht um 7 Prozent ein. Ist damit das Ende der China-Rallye besiegelt?China-Aktien verzeichneten in den vergangenen Wochen den stärksten Kursanstieg seit dem Ende der großen Finanzkrise 2008. Am Dienstag jedoch haben vor allem im Hongkong notierte Wertpapiere mit starken Kursverlusten zu kämpfen. An festlandchinesischen Handelsplätzen geht die Party nach der Feiertagswoche unterdessen weiter. Der Hang-Seng-Index notiert am Dienstagmorgen rund 7 Prozent niedriger, nachdem er sich zuvor um mehr als ein Drittel und damit auf den höchsten Stand seit Januar 2022 verteuert hatte. Zeitweise verlor der …