EQS-News: Somagenetix AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Personalie

Somagenetix AG erzielt 10 Millionen CHF in einer Serie-A-Finanzierung für die klinische Entwicklung ihrer lentiviralen Gentherapie für Septische Granulomatose (CGD)



08.10.2024 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Somagenetix AG erzielt 10 Millionen CHF in einer Serie-A-Finanzierung für die klinische Entwicklung ihrer lentiviralen Gentherapie für Septische Granulomatose (CGD) Zürich, Schweiz, 08. Oktober 2024 - Somagenetix AG, ein innovatives Biotech-Unternehmen, das die Gentherapie für phagozytäre Erkrankungen revolutionieren will, gab heute den ersten Abschluss seiner Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 10 Millionen CHF bekannt. Die Runde wird von Vi Partners angeführt, einer renommierten Risikokapitalgesellschaft, die auf Investitionen im Bereich Life Sciences und Technologie spezialisiert ist. Unter anderem beteiligten sich auch die bestehenden Investoren Schroders Capital, Zürcher Kantonalbank und Verve Ventures an dieser Finanzierungsrunde. Die Finanzmittel werden es Somagenetix ermöglichen, seinen führenden Gentherapie-Kandidaten SGX-001 zur Behandlung der p47-defizienten Unterform der Septischen Granulomatose (auch Chronische Granulomatose, CGD) in die klinische Prüfung zu bringen. CGD ist eine Gruppe von erblichen Immundefekten, die zu lebensbedrohlichen Infektionen und Organschäden führen. Die Erkrankung wird durch genetische Defekte verursacht, die zu Funktionsstörungen der Phagozyten, einer Art weißer Blutkörperchen, führen, so dass diese Krankheitserreger nicht abtöten können. Der aktuelle kurative Behandlungsstandard ist eine Stammzelltransplantation, die durch die begrenzte Verfügbarkeit immunologisch kompatibler Spender eingeschränkt ist. Die präklinische Entwicklung der p47-CGD Gentherapie wird derzeit unter anderem vom Wyss Zurich Translational Center unterstützt. Prof. Dr. Janine Reichenbach, Mitbegründerin von Somagenetix, sagte: "Mein Team an der Universität Zürich hat eine best-in-class lentivirale Gentherapie-Plattform für Phagozyten-Erkrankungen entwickelt und daneben die erfolgreiche präklinische Validierung unseres Ansatzes zur Heilung von CGD erzielt. Wir freuen uns darauf, die klinische Anwendung von SGX-001 im Laufe des Jahres 2026 zu beginnen." Parallel zur Serie A-Finanzierung wurde Dr. Andrin Oswald zum CEO von Somagenetix ernannt. Dr. Oswald bringt über zwei Jahrzehnte pharmazeutische Führungserfahrung in die Firma ein. Er war in einer Vielzahl von CEO- und Vorstandsfunktionen in kleineren und großen Pharmaunternehmen tätig. Er hat an der Universität Genf, Schweiz, in Medizin promoviert. Dr. Andrin Oswald, CEO der Somagenetix AG, kommentierte: "Ich freue mich sehr, Teil von Somagenetix zu sein. Dank dieser Finanzierung sind wir in der Lage, das Unternehmen in die klinische Phase zu führen. Die Validierung unserer Technologie für die Behandlung von CGD wird das Potenzial des Ansatzes für die Behandlung von Patienten mit verschiedenen, schweren Erkrankungen erschliessen, die durch Phagozytendefekte mitverursacht sind." Dr. Diego Braguglia, Managing Partner bei Vi Partners, fügte hinzu: "Die Beteiligung von Vi Partners an Somagenetix ist eine Investition in die Zukunft der personalisierten Medizin. Durch die Anwendung modernster lentiviraler Gentherapie-Technologien positioniert sich Somagenetix an vorderster Front einer Innovation, die das Potenzial hat, das Leben von Patienten weltweit zu verbessern. Wir sind stolz darauf und freuen uns, ein Unternehmen zu unterstützen, das den Wandel hin zu einer gesünderen Zukunft anführt." Über Somagenetix AG Seit ihrer Gründung 2019 als Spin-off der Universität Zürich (UZH) setzt die Somagenetix AG neue Maßstäbe in der Gentherapie. Somagenetix verfolgt das Ziel, durch Phagozytendefekte ausgelöste Erkrankungen mit einer einmaligen Behandlung zu heilen. Ihre Plattformtechnologie überwindet die Limitierungen herkömmlicher Gentherapien mittels beispielloser Sicherheit und zellulärer Spezifität, sowie langfristiger therapeutischer Wirksamkeit. Auf Basis dieser Technologie hat das Unternehmen eine führende Gentherapie-Plattform mit derzeit drei patentgeschützten Kandidaten aufgebaut. Über das Wyss Zurich Translational Center Das Wyss Zurich Translational Center (Wyss Zürich) ist ein Accelerator der Universität Zürich und der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich. Es wurde gegründet, um translationale Forschung zu fördern, die sich auf die Entwicklung von Behandlungsprotokollen und klinischen Therapien sowie auf neue Technologien und intelligente Systeme im Bereich Robotics konzentriert. Für weitere Informationen: www.wysszurich.ch . Über Vi Partners Vi Partners ist das am längsten etablierte Schweizer Venture-Capital-Unternehmen. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt Vi Partners innovative Technologie- und Gesundheitsunternehmen und hat bisher über CHF 340 Mio. in 70 Startups investiert. Die von Vi Partners verwalteten Fonds werden von den bekanntesten Unternehmen und Institutionen der Schweiz unterstützt, darunter die ETH Zürich, ABB, Bühler, Credit Suisse, Hilti, McKinsey, Nestlé, Schindler, Sulzer, Suva und ZKB sowie der Europäische Investitionsfonds und viele andere institutionelle Investoren. Kontaktinformationen:

Marius Herrmann

Head of Operations

Somagenetix AG

info@somagenetix.com

www.somagenetix.com

Medienanfragen

MC Services AG

Katja Arnold / Dr. Regina Lutz

Tel.: +49 (0)89 210 228 0

E-Mail: somagenetix@mc-services.eu



08.10.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com