Airship läutet eine neue Ära ein und stellt alle Funktionen seiner für Apps entwickelten Experience Platform nun auch im Web zur Verfügung. Damit können Marken über Websites, Apps und alle Kanäle hinweg ein konsistentes und optimiertes End-to-End-Kundenerlebnis schaffen.

Da immer weniger Kunden über Suchmaschinen und soziale Netzwerke kommen und die Kosten für bezahlte Werbung steigen, müssen Marken verstärkt auf direkte Kundenbeziehungen setzen. Das hilft ihnen, die Bindung zu ihren Kunden zu stärken, Wiederkäufe zu fördern und die Loyalität zu erhöhen wichtige Faktoren, die den langfristigen Kundenwert steigern und das nachhaltige Wachstum des Unternehmens sichern.

Das ist für viele Unternehmen eine große Herausforderung. Abteilungs- und kanalübergreifende Insellösungen sowie fragmentierte Daten über immer mehr Kontaktpunkte hinweg erschweren es, die einheitlichen und kontextbezogenen Erlebnisse zu schaffen, die Kunden erwarten.

Deshalb stellt das mobile first Customer Experience-Unternehmen Airship alle Funktionen seiner für Apps entwickelten Experience Platform nun auch im Web zur Verfügung. Dadurch können Marken einfacher konsistente und relevante Kundenerlebnisse über Apps, Websites und alle Kanäle hinweg gestalten und das ohne Entwicklerunterstützung.

Die neuen Key-Features der Airship Experience Platform auf einen Blick:

Der optimierte Experience Editor ermöglicht die flexible Erstellung und Anpassung der wachsenden Zahl von No-Code Experiences für Web und Apps mit voller nativer Performance, Barrierefreiheit und Messbarkeit, einschließlich:

Szenen Stories: Begeisterung der Kunden durch reichhaltige und fesselnde Inhalte zur Förderung von Onboarding, Opt-in/Registrierung, Akzeptanz und Konversion.

Begeisterung der Kunden durch reichhaltige und fesselnde Inhalte zur Förderung von Onboarding, Opt-in/Registrierung, Akzeptanz und Konversion. Umfragen: Damit lässt sich mühelos wertvolles Feedback einholen. Interessen und Vorlieben kommen direkt "out-of-the-box". Darüber hinaus sind die gewonnenen Daten sofort verfügbar, um das nächste personalisierte Erlebnis zu gestalten.

Damit lässt sich mühelos wertvolles Feedback einholen. Interessen und Vorlieben kommen direkt "out-of-the-box". Darüber hinaus sind die gewonnenen Daten sofort verfügbar, um das nächste personalisierte Erlebnis zu gestalten. Eingebettete Inhalte: Mehrere Content-Blöcke können in Szenen, Stories und Umfragen individuell und dynamisch gestaltet werden. Und das direkt eingebettet in App-Screens und Webseiten, um allen Kunden einen relevanten Mehrwert zu bieten auch denen, die normalerweise Nachrichten oder Pop-ups ignorieren.

Mehrere Content-Blöcke können in Szenen, Stories und Umfragen individuell und dynamisch gestaltet werden. Und das direkt eingebettet in App-Screens und Webseiten, um allen Kunden einen relevanten Mehrwert zu bieten auch denen, die normalerweise Nachrichten oder Pop-ups ignorieren. Preference Center: Hier können Kunden auswählen, wie, wann und wo sie angesprochen werden möchten, und zwar über alle Kanäle hinweg, sowohl auf Webseiten als auch in Apps.

Die Funktion Airship Journeys nutzt KI, um Customer Journeys zu automatisieren mit ansprechenden Texten und Bildern für Szenen und alle von Airship unterstützten Kanäle. So lassen sich Web- und App-Erlebnisse durch die Erfassung von Zero-Party-Daten optimieren, um Conversion- und Kundenlebenszyklus-Ziele zu erreichen.

"Um das Kundenerlebnis über alle Kanäle hinweg zu optimieren und über den gesamten Lebenszyklus zu verbessern, verlassen wir uns seit Jahren auf Airship Journeys, um unsere PIs zu verbessern", sagt Jessy Trengove, Chief Product Officer der Vinyl Group. "Jetzt kann die KI von Airship Journeys sowohl Inhalte als auch Journeys automatisch generieren, was uns helfen wird, alle Facetten des Musik-Ökosystems zu unterstützen."

Darüber hinaus bietet die Experience Platform Marken die Möglichkeit zu experimentieren. So können Customer Journey, Feature, Experience und Message mit Hilfe von A/B-Tests, multivariaten Tests, Feature-Flags und Kontrollgruppenexperimenten zielgruppenspezifisch optimiert werden.

"Die Optimierung des Kundenerlebnisses auf mobilen Geräten war noch nie so wichtig wie heute, aber für viele auch noch nie so schwierig. Marken haben mit Silos in verschiedenen Teams, Daten und einer ständig wachsenden Anzahl von Kanälen zu kämpfen, was zu einem Mangel an Personalisierung und nahtloser Kontinuität führt, was wiederum Kunden abschreckt insbesondere, wenn die Konkurrenz nur einen Klick oder Touch entfernt ist", so Brett Caine, CEO von Airship.

Über Airship

Airship unterstützt seine Kunden bei der Optimierung des mobilen Kundenerlebnisses, um langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen und das Unternehmenswachstum zu beschleunigen.

Seit 2009 hat Airship weltweit führenden Marken dabei geholfen, sich an die Spitze der Customer Experience Revolution zu setzen. Airship war eines der ersten Unternehmen in der Branche, das Push-Benachrichtigungen, In-App-Nachrichten und Bordkarten für mobile Geldbörsen unterstützte alles Dinge, die inzwischen Standard sind.

Heute bietet die Airship Experience Platform eine End-to-End-Lösung zur Vereinheitlichung von Erlebnissen über Apps, Websites und alle Kanäle, einschließlich E-Mail, SMS, Mobile Wallet und mehr. Mit dem No-code Experience Editor und den Journeys AI-Lösungen können Marketing- und Produktmanager ihre Arbeit in Minuten erledigen und über den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg Mehrwert schaffen, ohne auf die Unterstützung von Entwicklern angewiesen zu sein.

Mit der Airship Experience Platform, der Technologie und Expertise von Airship im Bereich App Store Optimization verfügen Marken über ein komplettes Set an Lösungen, um den gesamten Kundenlebenszyklus zu optimieren von der Entdeckung bis zur Loyalität und so für alle Beteiligten einen Mehrwert zu schaffen. Für weitere Informationen besuchen Sie www.airship.com, lesen Sie den Blog oder folgen Sie Airship auf X, LinkedIn und Facebook.

