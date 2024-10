Mannheim (ots) -Selbstständige stehen oft unter Druck, zahlreiche Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen. Die manuelle Anfertigung von Notizen nimmt dabei wertvolle Zeit in Anspruch - Zeit, die besser in das Kerngeschäft investiert werden könnte. Julian Kissel von der Aliru GmbH weiß: Automatisierte Dokumentationslösungen wie ihr KI-gestütztes Tool Sally bieten hier eine effiziente Alternative. Wie genau diese Technologie funktioniert und wie Sally Selbstständigen dabei hilft, ihre Arbeitsprozesse zu optimieren und die Produktivität zu steigern, erfahren Sie hier.Für Selbstständige ist Zeit oft das wertvollste Gut: Ob in Kundengesprächen, Projektmeetings oder beim Networking - der Informationsfluss ist enorm, und die Erfassung dieser Daten ist entscheidend für den geschäftlichen Erfolg. Dennoch greifen viele Selbstständige weiterhin auf manuelle Notizen zurück, die nicht nur zeitaufwendig, sondern oft auch ungenau sein können. "Wer sich auf solche veralteten Methoden verlässt, riskiert nicht nur wichtige Details zu übersehen, sondern verliert auch wertvolle Zeit, die besser in das Kerngeschäft investiert werden könnte", betont Julian Kissel, Geschäftsführer der Aliru GmbH. "Diese ineffiziente Arbeitsweise erschwert nicht nur den Arbeitsalltag, sondern kann langfristig auch das Wachstum behindern - ein Risiko, das sich Selbstständige in einem hart umkämpften Markt nicht leisten können.""Wir mussten auch feststellen, dass wir viel Zeit mit der Anfertigung von Dokumentationen verbracht haben. Daher haben wir mit unserer KI-Assistentin Sally eine optimale Lösung entwickelt", fügt er hinzu. "Sally zielt darauf ab, diese Probleme zu lösen, indem sie die Dokumentationsarbeit automatisiert und dadurch wertvolle Zeit für das Kerngeschäft freisetzt." Gemeinsam mit seinem Team zertifizierter Microsoft-Spezialisten unterstützt Julian Kissel Unternehmen wie die Deutsche Bahn und Lichtblick SE bei der Optimierung ihrer Vertriebsprozesse. Durch individuell zugeschnittene Lösungen sorgen sie dafür, dass ihre Kunden ihre Effizienz steigern und gleichzeitig ihre internen Abläufe schlanker gestalten. Die eigens entwickelte KI-Assistentin Sally ist ein Highlight ihrer Arbeit, die als vollwertige Vertriebsunterstützung fungiert und unter anderem die automatische Meeting-Transkription vorangetrieben hat. In den letzten Jahren hat die Aliru GmbH so zahlreichen Unternehmen nicht nur zu einem reibungslosen Vertriebsmanagement, sondern auch zu deutlichen Kosteneinsparungen verholfen. Sally unterstützt dabei vielfältige Aufgaben, von der automatischen Dokumentation bis zur nahtlosen Integration in bestehende IT-Strukturen, und hat sich als unverzichtbares Tool für die moderne Arbeitswelt etabliert.Die Herausforderungen für Selbstständige bei der DokumentationGeht es um die Dokumentation ihrer Arbeit, stehen Selbstständige oft vor erheblichen Herausforderungen. Insbesondere bei Projekten, die von staatlicher Seite gefördert werden oder bei der Zusammenarbeit mit großen Unternehmen, gibt es strenge Anforderungen, um die Mittelverwendung nachvollziehbar zu machen und Missbrauch zu verhindern. Ohne geeignete Werkzeuge bedeutet dies einen enormen administrativen Aufwand, der häufig zu Produktivitätsverlusten führt. Die Gefahr besteht dabei nicht nur in der ineffizienten Nutzung der Arbeitszeit, sondern auch in der Unzufriedenheit der Kunden. "Kunden springen ab, wenn die erbrachte Leistung nicht ausreichend dokumentiert wird oder Transparenz fehlt, was das Vertrauen in die Arbeit eines Selbstständigen erheblich beeinträchtigen kann", erklärt Julian Kissel. Fehlende oder mangelhafte Dokumentation führt also nicht selten dazu, dass Geschäftsbeziehungen gefährdet werden.Die Lösung für dieses Problem sieht die Aliru GmbH in der Automatisierung der Dokumentationsprozesse. Durch den Einsatz intelligenter Tools wie ihrer KI-gestützten Assistentin Sally sollen Selbstständige von der zeitintensiven manuellen Dokumentation entlastet werden. "Wir haben erkannt, dass die manuelle Dokumentation nicht nur zeitaufwendig, sondern auch fehleranfällig ist - das hat uns dazu motiviert, Sally zu entwickeln", so der Experte. Mit Sally bietet die Aliru GmbH eine Lösung an, die automatisch Dokumentationen erstellt und somit wertvolle Zeit für das Kerngeschäft freisetzt. Das Ziel ist es, die Effizienz zu steigern und gleichzeitig die Qualität und Transparenz der Dokumentation sicherzustellen, was letztendlich zu einer verbesserten Kundenzufriedenheit und langfristigen Geschäftsbeziehungen führt.Sally AI: Vorteile für Selbstständige und warum automatische Dokumentation so entscheidend istSeit etwa fünf Jahren arbeitet die Aliru GmbH an der Entwicklung und Optimierung der Sally Sales AI. Sally stellt sicher, dass alle relevanten Informationen konsistent und fehlerfrei erfasst werden, was Missverständnisse und Informationslücken minimiert, die bei manuellen Notizen auftreten können. Dank der automatischen Transkription können Mitarbeiter sich ganz auf den Inhalt von Meetings oder Kundengesprächen konzentrieren, während Sally im Hintergrund die Dokumentation übernimmt. Dies spart nicht nur wertvolle Zeit, sondern erhöht auch die Effizienz, da die Nachbereitung von Meetings schneller und gezielter erfolgt."Sally ist darauf ausgelegt, Arbeitsprozesse im Vertrieb und in der Dokumentation erheblich zu erleichtern und zeitaufwendige administrative Aufgaben zu automatisieren, wodurch Unternehmen ihre Ressourcen gezielt auf die wichtigen Geschäftsprozesse lenken können", so Julian Kissel. Sie schafft Transparenz, indem alle Beteiligten auf die gleichen, präzisen Informationen zugreifen können, was die Zusammenarbeit im Team und mit Kunden erheblich verbessert. Mit der neuesten Version der KI richtet sich die Aliru GmbH nun auch an den Mittelstand, um eine branchenunabhängige Lösung für Unternehmen ab fünf Mitarbeitern zu bieten.Sie wollen die Dokumentation in Ihrem Unternehmen verbessern und dadurch für mehr Produktivität und letztendlich höhere Umsätze sorgen? 