Gütersloh (ots) -RTL-Moderatorin Mareile Höppner kam jetzt gemeinsam mit Unternehmer Andreas Klautzsch auf eine Stippvisite nach Gütersloh. Im Gepäck hatten die beiden einen Spendenscheck über 20.000 Euro, den sie Liz Mohn überreichten, der Gründerin und Präsidentin der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe.Ein Schlaganfall in der FamilieDie Spende hat eine längere Vorgeschichte. Im vergangenen Herbst war Mareile Höppner zu Gast beim 30jährigen Jubiläum der Deutschen Schlaganfall-Hilfe in Berlin. In bewegenden Worten schilderte sie auf der Bühne, wie der schwere Schlaganfall ihrer Mutter das Leben der ganzen Familie veränderte: "Meine Mutter war immer eine unglaublich starke Frau. Ihr Schlaganfall hat mir gezeigt, wie verletzlich wir sind, und dass es unglaublich viel Zusammenhalt braucht, um den Betroffenen zurück ins Leben zu helfen."Aufklärung als HerzenssacheAufklärung über den Schlaganfall und Hilfe für die Betroffenen sind seither eine Herzensangelegenheit der Moderatorin. Bei Andreas Klautzsch lief sie mit diesem Thema offene Türen ein. Der CEO der Schuhmanufaktur Kennel & Schmenger hatte Mareile im vergangenen Jahr als Markenbotschafterin gewonnen. Das 1918 gegründete Unternehmen zählt zu den führenden europäischen Schuhmanufakturen im Premiumsegment.Geschäftsführer war sofort bewegt"Als Mareile uns bei einem gemeinsamen Abendessen von dem familiären Schicksalsschlag und der Zusammenarbeit mit Liz Mohn und der Deutschen Schlaganfall-Hilfe erzählt hat, war ich wirklich sofort bewegt und motiviert, die Stiftung zu unterstützen", so Andreas Klautzsch.Ein Charity-Schuh für die Schlaganfall-HilfeDoch wie kann eine Schuhmanufaktur Schlaganfall-Betroffenen helfen? Der Geschäftsführer und sein Team hatten eine kreative Idee: Sie gestalteten einen Charity-Schuh für die Schlaganfall-Hilfe. Und das Modell Greta - schwarze Ballerina aus Samtziegenleder, versehen mit Schmucksteinen - kam bei der Kundschaft gut an. Es erzielte einen Erlös von 20.000 Euro.Zusammentreffen mit BetroffenenBeim Treffen in Gütersloh lernten die Gäste die Arbeit der Schlaganfall-Hilfe kennen. In bewegenden Gesprächen mit Schlaganfall-Patientinnen und -Patienten erfuhren sie von den großen Herausforderungen, vor denen Betroffene nach einem Schlaganfall stehen.Große Freude bei Liz Mohn"Diese großzügige Spende wird uns helfen, unsere Hilfeangebote für die Betroffenen weiter auszubauen", sagte Liz Mohn bei dem Treffen in Gütersloh. "Ich freue mich sehr, in Mareile Höppner und Andreas Klautzsch zwei neue, engagierte Unterstützer für unsere gute Sache gewonnen zu haben."Pressekontakt:Stiftung Deutsche Schlaganfall-HilfeMario LeislePressesprecherTelefon: 05241 9770-12E-Mail: presse@schlaganfall-hilfe.deInternet: schlaganfall-hilfe.defacebook.com/schlaganfallhilfetwitter.com/schlaganfall_dtOriginal-Content von: Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/23980/5881185