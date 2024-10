München (ots) -Graugnome, Wilddruden, Rumpelwichte, unendliche Wälder und wilde Räuber - die internationale High-End-Serie "Ronja Räubertochter" taucht tief in die Abenteuerwelt des 1981 erschienenen Kinder- und Jugendbuchklassikers von Astrid Lindgren ein. Für Generationen von Menschen, die mit dieser Geschichte aufgewachsen sind, bietet sich an Weihnachten die Gelegenheit, ihre Kindheitshelden erneut zu treffen. Und die Jüngeren haben die Möglichkeit, mit Ronja und Birk, Lovis und Mattis erste Bekanntschaft zu machen - ein Highlight für Jung und Alt.In der ARD Mediathek ist die erste Staffel der Serie ab dem 20. Dezember abrufbar. Das Erste zeigt die ersten drei Folgen am 25. Dezember ab 20:15 Uhr und am 26. Dezember ab 17:45 Uhr drei weitere Folgen.Christine Strobl, ARD-Programmdirektorin: "'Ronja Räubertochter' - das ist großes Kino für zu Hause. Hochwertige Produktionen dieser Art können durch starke internationale Kooperationen gelingen, die ARD geht hierfür bewusst neue Wege. Mit dieser Produktion beleben wir europäisches Kulturgut und einen wahren Kinderbuch-Klassiker neu und bringen Familien über Generationen hinweg zusammen - das passt zur Weihnachtszeit ganz besonders."Die Regisseurin Lisa James Larsson entfaltet eine Coming-of Age Geschichte über Freundschaft und Mut, Zusammenhalt und Emanzipation, in deren Mittelpunkt die legendäre Räubertochter Ronja steht. Die brillanten Bilder von Kamerafrau Frida Wedel erschaffen ein mittelalterlich anmutendes Fantasy-Setting mit grandiosen Naturaufnahmen, raubeinigen Räuberbanden und faszinierenden Fabelwesen. Nachwuchsdarstellerin Kerstin Linden verkörpert die Titelheldin, an ihrer Seite spielt Jack Bergenholtz Henriksson ihren Freund und Gefährten Birk Borkason. In weiteren Hauptrollen sind Christoph Wagelin, Krista Kosonen, Johan Ulveson, Sverrir Gudnason und Mara Nohra zu sehen.Zum Inhalt:Schweden, irgendwann im Mittelalter. Ronja (Kerstin Linden) wächst als Tochter des berüchtigten Räuberhauptmanns Mattis (Christopher Wagelin) auf, der mit seiner Bande in einer uneinnehmbaren Burg haust. Während ihr Vater sie behütet wie seinen Augapfel, erzieht ihre Mutter Lovis (Krista Kosonen) das mutige Mädchen zur Selbstständigkeit. Ronja liebt das freie Räuberleben, erkundet auf eigene Faust den tiefen Wald und lernt, mit dessen Gefahren umzugehen. Doch eines Tages steht Birk Borkason (Jack Bergenholtz Henriksson), der Sohn des rivalisierenden Räuberhauptmanns Borka (Sverrir Gudnason), auf der anderen Seite des Höllenschlunds. Obwohl Ronjas Vater jeglichen Umgang mit den verhassten "Borkas" verbietet, knüpft Ronja Freundschaft mit dem aufgeschlossenen Jungen. Als sich der Konflikt zwischen den Banden zuspitzt, trifft Ronja eine mutige Entscheidung. Unterdessen wächst im nahen gelegenen Dorf der Unmut über die Überfälle und die Untätigkeit des korrupten Vogts Halvert (Peter Viitanen). Die mächtige Valdir (Pernilla August) engagiert die Kriegerin Smavis (Agnes Rase), um für Sicherheit auf der Handelsroute durch den Wald zu sorgen. Um Mattis zur Aufgabe zu zwingen, setzt sie auf einen Geheimplan, bei dem Ronja eine entscheidende Rolle spielt..."Ronja Räubertochter" ist eine Produktion der Viaplay Series und Filmlance in Koproduktion mit ARD Degeto, Viaplay, Film i Vast und AHIL Films für die ARD - gefördert von Nordisk Film & TV Fond. Produzenten sind Bonnie Skoog Feeney und Matthias Arehn (Filmlance). Die Redaktion verantworten Sebastian Lückel und Christoph Pellander (ARD Degeto Film) sowie Ole Kampovski (NDR) für die Koordination Kinder und Familie.Der Trailer zu "Ronja Räubertochter": https://1.ard.de/ronja (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2F1.ard.de%2Fronja&data=05%7C02%7CChristine.Gandre%40ard.de%7C699731201d524f0a300608dce6deb66d%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C638639091423106915%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=WXZLwu%2FezzOwTZSsx1ymCDnBdBo5%2FvOzB6XHeF%2BzAkE%3D&reserved=0)Akkreditierten Journalisten steht der Trailer im Presseservice (https://presse.daserste.de/) zum Embedden zur Verfügung.Pressekontakt:ARD DegetoCarina HoffmeisterE-Mail: carina.hoffmeister@degeto.deTel.: 069 1509 331Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5881216