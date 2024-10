NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Heidelberg Materials vor der Berichtssaison zum dritten Quartal von 131 auf 128 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Anthony Codling reduzierte in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick generell seine operativen Gewinnerwartungen (Ebitda) für globale Baustoffkonzerne. Er begründete dies mit schwachen Marktdaten aus den USA und Europa sowie Wetter- und Währungseinflüssen./tih/ag

