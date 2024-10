Genf (www.anleihencheck.de) - Die nächsten Monate werden von den Zentralbanken geprägt, so Fadi Barakat, Chief Investment Officer, REYL Finance MEA.Es würden weitere Zinssenkungen gepaart mit einem holprigen Weg erwartet.2022 werde als das Jahr in Erinnerung bleiben, in dem keine Anlageklasse verschont worden sei. Die Korrelation zwischen festverzinslichen Wertpapieren und Aktien sei am höchsten gewesen, als der S&P 500 um 19,44% gefallen sei und der globale aggregierte Kreditindex fast 16,96% verloren habe. Diese positive Beziehung sei ungewöhnlich gewesen, denn sie habe den wissenschaftlichen Lehrbüchern und der Portfoliotheorie widersprochen. ...

