Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im September ist die Inflationsrate in der Eurozone überraschend deutlich auf 1,8% gesunken und lag damit erstmals seit über drei Jahren unterhalb der Zielvorgabe der EZB, so die Analysten der DekaBank.Allerdings habe dies erneut vornehmlich an der Energiekomponente gelegen. Die für die Geldpolitik ebenfalls wichtige Kernrate habe nur minimal auf 2,7% nachgegeben. Da sich zuletzt die Frühindikatoren für die Konjunkturentwicklung eingetrübt hätten, habe die EZB-Vorsitzende Lagarde in Kommentaren durchblicken lassen, dass bereits auf dem kommenden EZB-Zinsentscheid im Oktober eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte (Bp) anstehen könnte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...