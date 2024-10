Köln (ots) -Zum dritten Mal in Folge bringt der WDR in der Vorweihnachtszeit seine große Spendenaktion "DER WESTEN HILFT" an den Start: Vom 29. November bis 20. Dezember 2024 heißt es auf allen Kanälen "Gemeinsam gegen den Hunger in der Welt". Der WDR arbeitet erneut mit dem Bündnis deutscher Hilfsorganisationen "Aktion Deutschland Hilft" zusammen. Ein Höhepunkt wird wie in den beiden Vorjahren das "WDR 2 Weihnachtswunder" sein, das live aus Paderborn gesendet wird.107 Stunden Live-Moderation aus dem WDR 2-Glashaus am DomplatzGefühlvolle Momente, Freudentränen und jede Menge berührende Geschichten: Am Samstag, 14. Dezember, melden sich Sabine Heinrich, Steffi Neu, Thomas Bug und Jan Malte Andresen ab 10 Uhr live vom Weihnachtsmarkt in Paderborn. Rund um die Uhr sendet das WDR 2 Moderationsteam bis Mittwoch, 18. Dezember, 21 Uhr, aus einem gläsernen Studio direkt am Dom. Wie in den Vorjahren in Düsseldorf (2023) und Dortmund (2022) leben und arbeiten die Vier 107 Stunden für die gute Sache im Studiokomplex. Dort werden immer wieder spannende Gäste - darunter viele Prominente - vorbeischauen. Wer die Aktion mit einer eigenen Spendenidee unterstützen will, kann sich ab sofort auf wdr2.de melden. Musikwünsche und Spenden werden ab dem 25.11. entgegengenommen. Vorbeikommen ist ausdrücklich erwünscht: Am Glashaus auf dem Paderborner Domplatz kann man persönlich Spenden abgeben, dem WDR 2 Team beim Moderieren zusehen und die Live-Acts feiern. Wer nicht vor Ort dabei sein kann, verfolgt das "WDR 2 Weihnachtswunder" im Radio, im Video-Livestream auf wdr2.de oder in der WDR 2 App.Gemeinsam für Menschen in NotAlle bei "DER WESTEN HILFT" gesammelten Spenden werden erneut zweckgebunden eingesetzt - dieses Mal für 33 verschiedene Hilfsprojekte in Krisen-Ländern, die humanitäre Hilfe gegen die globale Nahrungsmittelkrise leisten. Neu in diesem Jahr: Die Benefizaktion rückt auch Nordrhein-Westfalen durch die Zusammenarbeit mit der "Tafel Nordrhein-Westfalen e.V." mit in den Blick. So wird mit den Spenden auch ein Hilfsprojekt der "Tafel NRW" unterstützt. Dass jeder noch so kleine Spendenbeitrag hilft und die Menschen im Westen zusammenrücken, wenn es darauf ankommt, hat "DER WESTEN HILFT" schon in den Vorjahren gezeigt: In 2022 und 2023 wurden bei der Aktion zusammen rund 22 Millionen Euro gespendet. Neben WDR 2 beteiligen sich 2024 auch alle weiteren WDR-Hörfunkwellen, das WDR Fernsehen und WDR-Angebote im Netz an der Aktion.Fotos finden Sie unter ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR Presselounge unter www.presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTel. 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5881305