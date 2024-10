Adastra, ein führendes Daten- und Analyseunternehmen, gab heute die Eröffnung von zwei neuen Standorten in Indien und Kolumbien bekannt. Dies ist Teil seines Engagements für eine globale Expansion und die Nutzung lokaler Expertise. Diese neuen Büros sollen die Position von Adastra als Vorreiter bei der Bereitstellung erstklassiger Datenverwaltungsdienste stärken, indem sie auf die reichen Talentpools der Regionen Asien-Pazifik und Südamerika zurückgreifen.

Pavel Kysela, COO bei Adastra, erklärte: "Bei Adastra glauben wir an die Kraft lokaler Expertise. Durch die Gründung unserer Niederlassungen in Indien und Kolumbien erschließen wir ein reiches Talentreservoir, bilden Fachkräfte vor Ort weiter und positionieren uns so, dass wir unseren Kunden auf der ganzen Welt noch umfassendere und differenziertere Datenlösungen anbieten können."

"Mit der Eröffnung unserer Niederlassungen in Indien und Kolumbien sind wir strategisch gut aufgestellt, um unsere Dienstleistungen in wichtigen Zeitzonen weltweit anzubieten und sicherzustellen, dass unsere Kunden in Nordamerika und Europa von einer nahtlosen und effektiven Bereitstellung profitieren. Dies ist ein Meilenstein in der Art und Weise, wie wir unsere Dienstleistungen erbringen", sagte Nick Shopov, CEO Global Delivery bei Adastra.

Adastra India

Adastra India mit Sitz in Pune, Maharashtra, stellt einen bedeutenden Meilenstein dar und ist eine strategische Erweiterung im asiatisch-pazifischen Raum. Adastra India wurde 2024 offiziell gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, lokale Talente für die Durchführung anspruchsvoller Projekte in Europa und Nordamerika zu gewinnen. Adastra India hat sich auf ein breites Spektrum von Dienstleistungen wie Cloud Data Engineering, Cloud Managed Services, Data Analytics und KI spezialisiert und ist in der Lage, auf globaler Ebene einen bedeutenden Beitrag zu leisten.

Adastra Colombia

Im Rahmen seiner fortlaufenden Bemühungen, sein Dienstleistungsangebot in Nordamerika zu verbessern, hat Adastra auch eine starke Präsenz in Kolumbien aufgebaut. Mit dem Beginn der Geschäftstätigkeit im Jahr 2022 wird Adastra Colombia das Talent Südamerikas nutzen, um das Geschäft von Adastra in den USA und Kanada zu unterstützen. Adastra Colombia ist auf Azure Cloud, AWS Cloud, GCP Cloud, Datenanalyse und KI spezialisiert und stellt sicher, dass die Dienstleistungen in den nordamerikanischen Zeitzonen erbracht werden, um die Bedürfnisse der Kunden effektiv und effizient zu erfüllen.

Adastras Engagement in Indien und Kolumbien ist nicht nur ein strategischer Schritt zur Nutzung internationaler Talente, sondern eröffnet auch neue Möglichkeiten für Organisationen, die über spezielle Genehmigungen zur Beschaffung von Ressourcen aus diesen Ländern verfügen. Durch das Angebot von Dienstleistungen aus Indien und Kolumbien ist Adastra nun in der Lage, ein breiteres Spektrum an Kunden zu bedienen und seine Fähigkeit, hochwertige IT-Lösungen zu liefern, weiter auszubauen.

Beide Standorte sind mit Fachleuten besetzt, die auf die Kernkompetenzen von Adastra ausgerichtet sind, um sicherzustellen, dass wir weiterhin an der Spitze von Innovation und Servicequalität stehen. Diese Teams setzen sich aus hochqualifizierten Fachleuten aus den Bereichen Datenmanagement, Analytik und KI zusammen, die sich alle der Bereitstellung von Lösungen verschrieben haben, die den Bedürfnissen der Kunden und den Anforderungen des globalen Marktes entsprechen.

Hier finden Sie unsere offenen Stellen:

Adastra India: https://adastracorp.com/careers/india/

Adastra Colombia: https://adastracorp.com/careers/colombia/

Über Adastra

Seit über zwei Jahrzehnten machen wir Unternehmen zu digitalen Vorreitern und helfen globalen Organisationen, Innovationen zu entwickeln, operative Exzellenz zu erreichen und unvergessliche Kundenerlebnisse zu schaffen und das alles mit der Kraft ihrer Daten.

Als Vorreiter in den Bereichen künstliche Intelligenz, Daten, Cloud, digitale und Governance-Dienstleistungen bietet Adastra Unternehmen Lösungen, mit denen sie Daten nutzen können, die sie kontrollieren und denen sie vertrauen können, und verbindet sie mit ihren Kunden und ihre Kunden mit der Welt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241008761840/de/

Contacts:

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Kristian Gravelle, Group CMO

kristian.gravelle@adastragrp.com

www.adastracorp.com