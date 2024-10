Kassel (ots) -- Motto: "Sinnstiftung für Ihr Vermögen - unbürokratisch und nachhaltig"- Erstmals Marke von 100 Millionen Euro an zugesagtem Vermögen überschrittenDie von der konzernunabhängigen Finanzberatungsgruppe Plansecur vor sechs Jahren ins Leben gerufene Plansecur Gemeinschaftsstiftung hat erstmals die Marke von 100 Millionen Euro an zugesagtem Vermögen überschritten. Der größte Teil davon entfällt auf testamentarische Verfügungen und Vermächtnisse."Die Gemeinschaftsstiftung wird gerne genutzt von Menschen, die mit ihrem Geld über den eigenen Tod hinaus etwas Sinnvolles anfangen wollen, ohne sich zu Lebzeiten mit dem damit verbundenen Verwaltungsaufwand zu belasten", erklärt der Vorstandsvorsitzende Heiko Juppien. Er verweist auf das Stiftungsmotto "Sinnstiftung für Ihr Vermögen - unbürokratisch und nachhaltig."Zustiftung oder eigener StiftungsfondsPrivatpersonen und Unternehmen können sich an der Gemeinschaftsstiftung mit einer Zustiftung oder einem eigenen Stiftungsfonds beteiligen. Wofür das gestiftete Vermögen verwendet werden soll, kann der Geldgeber frei festlegen. "Wir sorgen strikt dafür, dass jede Zustiftung und jeder Stiftungsfonds exakt gemäß den vorgegebenen Wünschen verwendet wird", versichert Heiko Juppien. Auch den Namen der eigenen Stiftung kann jeder Stifter bzw. jede Stifterin selbst bestimmen.Als mögliche Stiftungszwecke werden Wissenschaft und Forschung, das Gesundheitswesen, die Kinder-, Jugend- und Altenhilfe, die Hilfe für politisch oder religiös Verfolgte, der Tier- oder Naturschutz, Kunst und Kultur, Denkmalschutz und -pflege sowie mildtätige oder religiöse Zwecke genannt. "Im persönlichen Gespräch wird genau festgelegt, worum es geht und wie das Vermögen am besten dafür verwendet wird", erläutert Heiko Juppien, "also beispielsweise, ob damit über den eigenen Tod hinaus ein Kinderheim unterstützt, die medizinische Erforschung einer bestimmten Krankheit gefördert oder etwas Nachhaltiges für den Naturschutz getan werden soll."26 Zustiftungen bereits bei Plansecur angesiedelt26 Zustiftungen haben sich unter dem Dach der Gemeinschaftsstiftung bereits etabliert. Das Spektrum der begünstigten Einrichtungen ist so bunt wie das Leben, heißt es bei Plansecur: Bethel, Caritas, Diakonie, Blindenmission Friedensdorf, Kirchengemeinde, Afrikahilfe, Kindertagesstätte, Theater, Tierheim, Studentenmission, Kloster, Musikschule.Finanziell funktioniert die Plansecur Gemeinschaftsstiftung wie jede andere Stiftung auch: Eine Geldsumme wird angelegt, und die Erträge, die damit erwirtschaftet werden, kommen einem gemeinnützigen Zweck zugute. Bei Plansecur werden dem Stifter bzw. der Stifterin dabei drei wesentliche Aufgaben abgenommen: erstens der Verwaltungsaufwand, zweitens die Vermögensanlage und drittens die zweckgemäße Verwendung entlang der festgelegten Wünsche und der strikten rechtlichen Vorgabe durch die Stiftungsaufsicht. Denn die Plansecur Geschäftsstiftung unterliegt wie jede rechtsfähige Stiftung in Deutschland einer Stiftungsaufsicht gemäß den Paragraphen 80 bis 88 des Bürgerlichen Gesetzbuches.Die Plansecur Gemeinschaftsstiftung ist eine rechtsfähige Stiftung, unter deren Dach Privatpersonen und Unternehmen einen eigenen Stiftungsfonds anlegen oder eine Zustiftung leisten können. Sie profitieren damit von den Ewigkeitsvorteilen einer Stiftung, ohne sich mit dem damit verbundenen Aufwand (Verwaltung, Vermögensanlage, Zweckgebundenheit) belasten zu müssen.Plansecur ist eine konzernunabhängige Unternehmensgruppe für Finanzplanung, die großen Wert auf ethische Grundsätze und jahrzehntelange Kundenbindung legt. Rund 180 selbstständige Finanzprofis beraten die Kundschaft ganzheitlich in allen Finanzbelangen (Absicherung, Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Immobilien). Sie sind mehrheitlich am Unternehmen beteiligt und unterliegen keinen Absatz- oder Produktvorgaben. Plansecur hat ein ausgeprägtes soziales Engagement und neben mehreren Stiftungen auch das "Vordenker Forum" gegründet, das Menschen auszeichnet, die maßgeblich an der Zukunft unserer Gesellschaft mitwirken.Pressekontakt:Weitere Informationen: Plansecur Gemeinschaftsstiftung,Benrather Schlossallee 125, 40597 Düsseldorf,Tel. +49(0)561 9355-150, E-Mail service@plansecur-gemeinschaftsstiftung.de,Web: www.plansecur-gemeinschaftsstiftung.dePresse: euromarcom public relations GmbH,team@euromarcom.de, www.euromarcom.deOriginal-Content von: Plansecur KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16062/5881319