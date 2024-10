© Foto: Jens Büttner - picture alliance



Der Windkraftanlagenbauer Nordex hat aktuell einen richtig guten Laufen und sammelt einen Großauftrag nach dem anderen ein, so auch am Dienstag.Die Anteile von Nordex liefern sich am Dienstagvormittag einen harten Kampf mit der SAP-Aktie um die Führungsrolle im deutschen Technologieindex TecDAX. Beide Werte können sich zur Stunde um über ein Prozent steigern. Grund für die Kursaufschläge beim Hersteller von Windkraftanlagen ist ein weiterer Großauftrag, nachdem das Unternehmen schon in den vergangenen Wochen eine ganze Reihe größerer Vertragsabschlüsse verzeichnen konnte. Dieser Großauftrag kann sich sehen lassen! Die neueste Order größeren Maßstabes kommt, wie das Unternehmen am …