Unterhaching (ots) -Für 54 Prozent der Deutschen gibt es keinen schöneren Tag als den Freitag.[1] Nur wenige Stunden noch bis zum Wochenende mit mehr Freiheit, Spaß und weniger To-dos - zwei volle Tage lang. Zumindest theoretisch. Denn für die meisten endet das unbeschwerte Wochenend-Gefühl viel zu früh. 67 Prozent denken schon am Sonntag mit Unbehagen daran, was sie am nächsten Tag im Job, im Studium oder in der Schule erwartet.1 Sie haben - keine Lust auf Montag!Der so genannte Sonntags-Blues ist nicht nur für die GenZ ein Thema, die ihre Wochenenden in vollen Zügen genießt: Ausschlafen, Zeit für Freunde, Sport, Feiern und Nichtstun. Die Pics und Reels auf Social Media von Freitag und Sonnabend zeigen, wie schön das Leben ist, wenn der Alltag in weiter Ferne liegt. Sonntags rückt er wieder näher, da bewegen sich die Gedanken irgendwann ganz von allein in Richtung Montag.Laut aktueller Studie1 empfinden 63 Prozent der Befragten, dass die Wochenenden viel zu kurz sind und 39 Prozent haben besonders dann keine Lust auf Montag, wenn schwierige Aufgaben oder Termine anstehen. Dann können kleine Self Care-Rituale und der bewusste Genuss von Me-Time die Anspannung reduzieren: Ein paar Atem- oder Yoga-Übungen, Musik hören und durch die Wohnung tanzen, sich etwas Gesundes kochen oder einfach gemütlich in die Bettdecke einkuscheln, dabei einen Tee trinken und die geplanten Highlights der nächsten Tage in ein Dankbarkeits-Tagebuch schreiben - Vorfreude ist schließlich der beste Gegenspieler von Sonntagsfrust.Zudem kann das bewusste Kauen eines Lieblings-Kaugummis wie EXTRA helfen, die Aufmerksamkeit wieder auf den Moment zu lenken und auf all das Schöne, das der Tag noch zu bieten hat: Mund auf, einen zuckerfreien Kaugummi hinein, Me-Time genießen und gedanklich in den Sonntag zurückkehren.Übrigens: Wir können schon freitags einiges dafür tun, um positiv in die neue Woche zu starten. Wer es z.B. zur Routine werden lässt, den Schreibtisch vor dem Start ins Wochenende aufgeräumt zu hinterlassen, einen groben (Zeit)-Plan für den Wochenstart zu erstellen und den Montag nicht mit zu vielen Aufgaben zu überfrachten, kann sonntags besser entspannen. Und: Für einen kurzen, mentalen Reset-Moment zwischendurch beim Kaugummi kauen, eine Packung EXTRA auf dem Schreibtisch platzieren - dann kann der Montag kommen.Über Mars WrigleyMars in Deutschland gehört zum amerikanischen Familienunternehmen Mars, Incorporated. Mit seinen beliebten Süßwarenprodukten sorgt Mars Wrigley für Glücksmomente im Alltag. Zu den bekanntesten Marken gehören M&M'S®, SNICKERS® und TWIX® sowie WRIGLEY'S EXTRA® und AIRWAVES®, die weltweit Konsument*innen eine Freude bereiten. Ein besonderes Markenerlebnis bietet der 2021 in Berlin eröffnete M&M'S®-Store.Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.mars.de.Folgen Sie uns auf linkedin.com/company/mars/, facebook.com/MarsKarriere und instagram.com/mars_karriere/.[1] Norstat-Umfrage für Mars Wrigley mit 500 Teilnehmenden im Alter von 14 bis 65 Jahren, 26. Juli 2024