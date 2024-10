Boston (www.fondscheck.de) - Der September war ein weiterer sehr guter Monat für den europäischen ETF-Markt, so Sophia Wurm, Vice President SPDR ETFs bei State Street Global Advisors.Der Markt habe Zuflüsse in Höhe von USD 23,8 Milliarden verbucht. Mit dem Rückenwind der ersten Zinssenkung durch die US-amerikanische Notenbank Fed hätten die internationalen Aktienmärkte deutliche Kursgewinne verbucht und in Teilen neue Allzeithochs erreicht. Gegen Ende des Monats hätten ausgeprägte Liquiditätsmaßnahmen der chinesischen Zentralbank für gute Stimmung und deutliche Kursgewinne an den chinesischen, aber auch europäischen Aktienmärkten gesorgt. In diesem Kontext hätten Anleger USD 16,8 Milliarden in Aktien-ETFs investiert. ...

