© Foto: Daniel Karmann - dpa



Adidas nutzt die anhaltenden Probleme von Nike, um sich auf dem Heimatmarkt Europa Marktanteile von seinem größeren Rivalen zu sichern. Auch die Aktie mit den drei Streifen legt den Turbo ein.Auch wenn Adidas seine Zahlen erst am 29. Oktober veröffentlichen wird: Am Aktienmarkt zeigt sich die Aktie des deutschen Sportartikel-Primus schon jetzt in Top-Form. Mehr als 10 Prozent beträgt das Plus im vergangenen Monat. Analysten erwarten für das dritte Quartal einen Umsatzanstieg von 10 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro. Vor allem die Sneaker der Samba-Reihe lassen aktuell die Kassen klingeln. Doch Experten warnen auch: Der Hype um die Retro-Schuhe wird nicht ewig anhalten. "Die Sneakerheads und …