FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Richemont auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Franken belassen. Der Verkauf des Online-Mode- und Accessoires-Geschäfts Yoox Net-A-Porter (YNAP) im Tausch gegen eine Beteiligung an Myntheresa erscheine ihm als vernünftige Lösung für ein schon lange bestehendes Problem, schrieb Analyst Adam Cochrane in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Der Luxusgüterkonzern schließe damit ein Kapitel, das sich als kostspieliger und verlustträchtiger Vorstoß in den Bereich Online-Luxuseinzelhandel erwiesen habe./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2024 / 08:10 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET





ISIN: CH0210483332

