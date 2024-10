HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Knorr-Bremse vor Zahlen von 72 auf 79 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Bremsenhersteller dürfte im dritten Quartal solide abgeschnitten haben, schrieb Analyst Fabio Hölscher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Bewertung der Aktien sei derzeit angemessen./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2024 / 08:15 / MESZ

