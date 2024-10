FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat UBS vor den Ende Oktober erwarteten Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 26 Franken belassen. Besser als erwartete Fortschritte bei der Restrukturierung und Integration der Credit Suisse dürften ihren Überraschungseffekt verlieren, schrieb Analyst Benjamin Goy in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Der Zwischenbericht komme aber wohl gleichzeitig zu früh, um mehr Einblick in den Kapitalbedarf zu geben. Für Goy bietet die Privatbank Julius Bär einen klareren Anlagehintergrund mit mehr kurzfristigen Kurstreibern./gl/tih



