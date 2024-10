Ahlen (ots) -Sicherheit ist nicht primär eine Frage des Budgets, sondern vor allem eine Frage des Fachwissens. Um als Sicherheitsdienstleister alle relevanten Gesetze, Normen und Standards zuverlässig einhalten zu können, sind fundierte Aus- und Weiterbildungen unerlässlich. Sascha Luike unterstützt als erfahrener Berater Sicherheitsdienstleister dabei, sich in diesem komplexen Umfeld zurechtzufinden. Wie sie durch seine praxisorientierte Beratung einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil erzielen können, erfahren Sie hier.Die rechtlichen Rahmenbedingungen in der Sicherheitsbranche sind oft unübersichtlich: Zahlreiche Gesetze, Normen und Vorschriften, die sich kontinuierlich ändern, erschweren es, den Überblick zu behalten. Insbesondere spezifische Standards wie die DIN 77200 sind äußerst komplex und erfordern ein tiefes Verständnis für die praktische Umsetzung - eine Herausforderung, die viele Sicherheitsdienstleister vor große Probleme stellt. "Ohne die nötige Expertise besteht die Gefahr, wesentliche Vorgaben zu übersehen, was letztlich zu rechtlichen und operativen Schwierigkeiten führen kann", erläutert Sascha Luike, Berater für Sicherheitsdienste und Inhaber von LL Consulting. "So stellen wir häufig fest, dass es zwar viele Ausschreibungen zur DIN 77200 gibt, aber nur wenige sich der unterschiedlichen Anwendungsbereiche bewusst sind. Sicherheitsdienstleister benötigen daher nicht nur Unterstützung bei der Anwendung, sondern auch bei der optimalen Umsetzung - andernfalls riskieren sie, dass mangelndes Wissen langfristig ihren Erfolg gefährdet.""Dank unserer täglichen Zusammenarbeit mit Sicherheitsdienstleistern kennen wir die spezifischen Anforderungen und Herausforderungen der Branche genau - insbesondere bei der Umsetzung relevanter Normen wie der DIN 77200 oder der ISO 9001", erklärt Sascha Luike. Als Berater für Sicherheitsdienste und Vergabestellen unterstützt er seine Kunden bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und bietet fachkundige Beratung zur Erstellung von Ausschreibungen für Sicherheitsdienstleistungen. Er begleitet die Kunden von der ersten Beratung bis zur erfolgreichen Zertifizierung und legt besonderen Wert auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit sowie die Entwicklung nachhaltiger Lösungen. Dabei profitieren die Kunden nicht nur von umfangreichem Expertenwissen aus erster Hand, sondern auch von der jahrelangen Praxiserfahrung des Teams in der Sicherheitsbranche. Gemeinsam bringen die Experten von LL Consulting nahezu 100 Jahre Erfahrung ein, kennen die Branche genau und sind sich der Herausforderungen bewusst, die durch unzureichende Beratung entstehen können.Mit praxisorientierter Beratung zur erfolgreichen ZertifizierungNeben der praxisnahen Zusammenarbeit profitieren die Kunden von LL Consulting vor allem von einer individuell abgestimmten Beratung. Zu diesem Zweck werden in einem ersten Gespräch alle Herausforderungen und Ziele des Kunden analysiert. Anhand der so gewonnenen Daten werden maßgeschneiderte Strategien entworfen, die passgenau auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind. Ein Vorgehen, das in der Sicherheitsbranche so sicherlich nicht üblich ist - schließlich setzen viele Berater auf standardisierte Konzepte, ohne diese auf die jeweilige Situation des Kunden anzupassen. Dabei stehen Sascha Luike und sein Team ihren Kunden beim gesamten Prozess von der ersten Beratung bis hin zur erfolgreichen Zertifizierung und auch bei Audits zur Seite."Neben unserer individuellen Herangehensweise legen wir besonderen Wert darauf, dass unsere Kunden die gesetzlichen und normativen Anforderungen vollständig verstehen", betont Sascha Luike. "Denn aus meiner langjährigen Erfahrung in der Sicherheitsbranche weiß ich, wie hinderlich beispielsweise unverständliches Fachchinesisch sein kann - daher setzen wir ausschließlich auf eine klare und verständliche Kommunikation - nur so können sie diese am Ende auch problemlos in den Arbeitsalltag integrieren." Gleichzeitig ist es die umfassende Branchenkenntnis, die die Zusammenarbeit mit ihm und seinem Team zu einem wichtigen Schritt in Richtung Zukunftssicherheit für die Kunden macht. Dabei werden vor allem die Erfahrung und Fachkompetenz von den Kunden sehr geschätzt - schließlich bieten die Experten nicht nur theoretisches Wissen, sondern entwickeln dank ihrer praktischen Erfahrung konkrete, zukunftsorientierte Lösungen.Von der Türstehererfahrung zum Beraterprofi: Sascha Luikes Weg zur SicherheitsberatungDie Mission einer verständlichen und partnerschaftlichen Sicherheitsberatung, die Sascha Luike täglich mit seinen Kunden verfolgt, hat ihren Ursprung in seiner beruflichen Laufbahn: Nach seiner Ausbildung zum Kfz-Mechaniker fand Sascha Luike schnell seinen Weg in die Sicherheitsbranche, inspiriert durch seine ersten Erfahrungen als Türsteher. Getrieben von seiner Faszination und Motivation, bildete er sich kontinuierlich weiter und absolvierte im Laufe der Jahre zahlreiche Fortbildungen. Schließlich spezialisierte er sich auf das Qualitätsmanagement, wo er sämtliche relevanten Qualifikationen erwarb, um den hohen Anforderungen der Branche gerecht zu werden. Heute kombiniert Sascha Luike fundiertes Fachwissen mit langjähriger Praxiserfahrung und ist somit sowohl operativ als auch strategisch ein wertvoller Partner für jedes Unternehmen in der Sicherheitsbranche.Bevor Sascha Luike LL Consulting gründete, war er über 20 Jahre in verschiedenen Sicherheitsdiensten als Führungskraft tätig. In dieser Zeit empfand er die Zusammenarbeit mit externen Beratern für Zertifizierungen oft als hinderlich: Die Berater traten formell und distanziert auf und kommunizierten in einer komplexen Fachsprache, die für die meisten kaum verständlich war. Zudem fühlte er sich häufig mit einem unübersichtlichen Regelwerk konfrontiert, das weder greifbar noch alltagstauglich war. Heute setzt sich Sascha Luike dafür ein, genau diesen Ansatz zu verändern. "Für uns steht an erster Stelle, dass unsere Beratung auf Augenhöhe stattfindet - nahbar, authentisch und praxisorientiert", betont der Unternehmer abschließend. "Unser Ziel ist es, komplexe Normen und Regelungen für unsere Kunden verständlich und umsetzbar zu machen, anstatt zusätzliche Unklarheiten zu schaffen."Sie möchten sich nicht länger mit komplizierten Regelungen und Normen abgeben müssen, sondern mit einem Sicherheitsexperten zusammenarbeiten, der Sie verständlich und auf Augenhöhe berät? 