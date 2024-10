In den vergangenen vier Wochen schoss die Xiaomi-Aktie (WKN: A2JNY1) um über +40% in die Höhe und stieg zum Wochenauftakt auf ein neues 3-Jahreshoch. Doch am Dienstagmorgen kommt die Rallye zu einem abrupten Ende. Die Aktienkurs des chinesischen Auto- und Elektronikherstellers sackt zeitweise um über -12% ab. Stürzt die Kursrakete nun ab? Gewinnmitnahmen bei China-Aktien Einen konkreten Grund für den Kurssturz der Xiaomi-Aktie am Dienstag gibt es ...

