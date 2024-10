Ein Blick auf den KMU-Anleihemarkt von Markus Knoss, BankM AG:

Nach dreijährigem Abwärtstrend überraschte die deutsche Industrie zuletzt mit einem Auftragsplus. Ein Faktor: Die Zinswende. Dass die amerikanische Notenbank jetzt nachzog, nährt die Hoffnung der Unternehmen auf neue Großaufträge. Ein schneller Push ist zwar unwahrscheinlich, aber für innovative Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen ergeben sich dennoch Chancen.

Es ist ein historischer Deal. 55 Elektro-Bagger, 60 batterieelektrische Planierraupen und 360 Muldenkipper. Gesamtwert 2,5 Milliarden Euro. Nicht weniger als den größten Auftrag der 75jährigen Firmengeschichte verkündete die familiengeführte Liebherr-Gruppe Ende September. Der Bergbaukonzern Fortescue möchte die Fahrzeuge in seinen Minen in Australien einsetzen. Entwickelt und produziert werden die Maschinen sowie der Großteil der verbauten Schlüsselkomponenten und Maschinenelektronik in Deutschland sowie an fünf weiteren Liebherr-Standorten.

Der Rekordauftrag des familiengeführten Weltkonzerns mit Sitz in der Schweiz ist ein dringend benötigtes Ausrufezeichen mit Signalwirkung. Auch die deutsche Industrie konnte zuletzt erstmals wieder ein Auftragsplus vermelden. Das kam durchaus überraschend, zumal die Inlandsnachfrage weiter schwächelte. Treiber waren auch hier Großaufträge aus dem Ausland.

Die Hoffnung auf mehr ist groß. Unterstützung kommt von den Notenbanken. Gleich um einen halben Punkt senkte die amerikanische FED den Leitzins. ...

