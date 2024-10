Krypto News: SUI überholt jetzt sogar Solana in dieser wichtigen Metrik - wie reagiert der Kurs?

Die Smart-Contract-Plattform und Layer-1-Blockchain SUI ist vergleichsweise jung, denn erst im Mai 2023 ist sie auf dem Markt erschienen. Mittlerweile konnte sich das Projekt jedoch nicht nur etablieren, sondern auch kräftig zulegen: Nachdem erst im März 2024 ein neues Allzeithoch erreicht wurde, scheint es aktuell so, als ob noch in den kommenden Tagen ein weiteres Allzeithoch verzeichnet werden könnte.

Außerdem konnte das Sui-Netzwerk jetzt zum ersten Mal überhaupt die Solana-Blockchain übertreffen - und zwar in Bezug auf die Gesamtzahl der Transaktionen innerhalb von 24 Stunden.

Unglaublicher Meilenstein: Sui-Kurs reagiert mit starkem Wachstum

Trotz des jungen Alters konnte sich die SUI-Blockchain in den letzten Wochen immer stärker am Krypto-Markt positionieren. Dabei wird sie vor allem deshalb gerne genutzt, weil sie dank paralleler Ausführungen eine äußerst geringe Latenzzeit erreicht, was wiederum den Preis merklich senken lässt. Gleichzeitig punktet das Sui-Netzwerk mit 120.000 Transaktionen pro Sekunde (TPS). Zum Vergleich: Solana arbeitet mit ungefähr 7.200 TPS und einem theoretischen Durchsatz von bis zu 65.000 TPS. Ethereum hingegen hat einen TPS-Wert von gerade einmal 27.

Dies führte jetzt zum ersten Mal dazu, dass Sui ein so starkes Niveau von täglichen Transaktionen erreichen konnte, dass sogar die Solana-Blockchain weit hinter sich gelassen wurde.

Breaking News!



The $SUI Network surpassed the Solana Network in total transactions for the first time ever! pic.twitter.com/1cSkBjmiF2 - Trading Copter (@TradingCopter) October 7, 2024

Dieser starke Umschwung trat bereits letzte Woche auf: Während am 03. Oktober die Transaktionszahl pro Tag bei Sui noch unter 10 Millionen lag, konnte das Solana-Netzwerk zu diesem Zeitpunkt über 40 Millionen Transaktionen im selben Zeitraum verzeichnen. Zum 05. Oktober hatte sich diese Zahl jedoch bereits verändert und die Solana-Blockchain fiel auf knapp über 35 Millionen Transaktionen, während SUI auf satte 58,37 Millionen Überweisungen pro Tag ansteigen konnte.

Zeitgleich begann auch der Anstieg des SUI-Preises, der am 03. Oktober noch bei 1,62 US-Dollar lag und zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels ein Niveau von 2,12 US-Dollar erreichen konnte (siehe Bild unten). Damit liegt der SUI-Token nur noch knapp unter dem bisherigen Allzeithoch von 2,17 US-Dollar, das Ende März 2024 erreicht wurde.

Der Sui (SUI) Kurs der vergangenen 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Bisher galt Solana vor allem auf Grund des Hypes um die Meme-Coin-Branche als die meistgenutzte Blockchain am Markt. Der Rückgang der Solana-Transaktionen in den letzten Tagen dürfte auch darauf zurückzuführen sein, dass viele Meme-Token derzeit eine Korrekturphase durchleben. Viele Anleger konzentrieren sich im Augenblick nämlich eher auf Presale-Projekte wie Pepe Unchained (PEPU) und setzen weniger auf die bereits etablierten Kryptowährungen.

Der erste Layer-2-Meme-Token der Welt: Pepe Unchained überschreitet 18-Millionen-Marke

Es kommt selten vor, dass ein Presale-Projekt in der Krypto-Welt mehr Kapital sammeln kann, als der große Ethereum-Token im Jahr 2014 - damals kamen 17,3 Millionen US-Dollar zusammen. Pepe Unchained hat dies jetzt allerdings geschafft, denn mit bereits über 18 Millionen US-Dollar an Kapital gilt Pepe Unchained als der erfolgreichste Vorverkauf des Jahres.

Das dürfte auch auf das Konzept des PEPE-Tokens zurückzuführen sein, denn als Layer-2-Token setzt die Pepe Unchained Blockchain zwar auf Ethereum auf, schafft es jedoch dank moderner Technologie bis zu 100-mal schneller als die ETH-Blockchain zu agieren. Damit sieht sich Pepe Unchained als direkter Konkurrent zu SUI und Solana.

Neben dem starken Konzept, das sogar ein eigenes Ökosystem nach dem offiziellen Coin Launch plant, überzeugt Pepe Unchained noch durch einen weiteren Punkt: Bereits im aktuell laufenden Presale können frühzeitige Anleger die erworbenen PEPU-Token in einem Staking-Programm festsetzen. Hierfür erhalten sie derzeit eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 121 Prozent - und das zu einem unschlagbar günstigen Preis. Wer nämlich noch heute den PEPU-Token erwirbt, zahlt lediglich 0,00994 US-Dollar. Sobald der nächste Meilenstein erreicht wird, steigt dieser Preis noch im Vorverkauf auf ein höheres Niveau.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.