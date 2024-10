Syteca, früher bekannt als Ekran System, wird auf der kommenden it-sa Expo&Congress 2024 präsent sein, die vom 22. bis 24. Oktober 2024 in Nürnberg stattfindet. Dort wird Syteca seine verbesserte Cybersicherheitsplattform vorstellen, die neue Funktionen zur Verbesserung der internen Sicherheit bringt.

Einzelheiten zum Event:

Ort : NürnbergMesse GmbH, Messezentrum 1, 90471, Nürnberg, Deutschland

: NürnbergMesse GmbH, Messezentrum 1, 90471, Nürnberg, Deutschland Datum : 22. bis 24. Oktober 2024

: 22. bis 24. Oktober 2024 Stand : 6-328

: 6-328 Redner-Slot: Forum 6-B, 22. Oktober, 11.45 bis 12.00 Uhr (deutschsprachig)

Über die it-sa Expo&Congress: Die it-sa Expo&Congress ist Europas führende Fachmesse für Cybersicherheitsprofis und bietet eine Plattform für IT-Sicherheitsfachleute und Führungskräfte aus verschiedenen Branchen, um die neuesten Innovationen im Bereich der Sicherheitstechnologien zu erkunden. Seit 2009 ist der Event ein Hub für den Wissensaustausch und die Entdeckung innovativer Lösungen für den Schutz kritischer Infrastrukturen, Cloud- und mobile Sicherheit, Datenschutz und industrielle Sicherheit.

Syteca auf der it-sa Expo&Congress 2024 Bei der diesjährigen Auflage wird Syteca seine erweiterten Cybersicherheitslösungen vorstellen:

Privileged Access Management (PAM) : Unterstützung von Organisationen bei der Implementierung des Prinzips der niedrigstmöglichen Privilegien durch das Zugriffsmanagement für kritische Systeme

: Unterstützung von Organisationen bei der Implementierung des Prinzips der niedrigstmöglichen Privilegien durch das Zugriffsmanagement für kritische Systeme User Activity Monitoring (UAM) : Echtzeittransparenz der Benutzeraktionen, um sofortige Reaktionen auf verdächtige Aktivitäten einzuleiten

: Echtzeittransparenz der Benutzeraktionen, um sofortige Reaktionen auf verdächtige Aktivitäten einzuleiten Workforce Password Management (WPM): Optimierung der Passwortsicherheit für Beschäftigte durch zeitbasierte Zugriffsbeschränkungen und Einmal-Passwörter

Syteca wird am 22. Oktober 2024 im Forum 6-B einen Vortrag mit dem Titel "Addressing NIS2 and DORA Requirements with PAM" halten. Erfahren Sie, wie PAM-Lösungen dazu beitragen können, kritische Compliance-Anforderungen zu erfüllen.

Treffen Sie das Syteca-Team: Wichtige Mitglieder des Führungsteams von Syteca werden am Stand anwesend sein, um unsere Plattform vorzustellen und Fragen zu beantworten:

Oleg Shomonko, Chief Executive Officer

Ani Khachatryan, Chief Technology Officer

Yevhen Zhurer, Head of Business Development

Elena Gamasenko, Chief Marketing Officer

Außerdem laden wir Teilnehmer zu einem Besuch unseres Stands ein für eine Kaffeepause, exklusive Give-aways und einen Abendempfang mit Bierspezialitäten und Snacks. Vereinbaren Sie ein Gespräch im Voraus!

Über Syteca: Syteca, früher bekannt als Ekran System, bietet eine umfassende Cybersicherheitsplattform, die speziell für den Schutz des internen Perimeters entwickelt wurde. Syteca genießt das Vertrauen von Unternehmen wie Visa, Samsung, Panasonic und UPS und wurde in Gartner's Market Guide for Insider Risk Management Solutions 2023 und in der NIST Special Publication 1800-18 anerkannt. Die modulare Struktur der Plattform gewährleistet robuste Lösungen für die Zugriffsverwaltung, die Überwachung von Benutzeraktivitäten und die Passwortverwaltung.

