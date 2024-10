Frankfurt Am Main, Deutschland und Toronto (ots/PRNewswire) -Direkte Zusammenarbeit mit Einzelhändlern in Europa zur Einführung von Eigenmarkenprodukten mit TreeFree Windel oder zur Nutzung der ecoLiite Core-Technologie in bestehenden OEM-PartnerschaftenSoft N Dry Diapers Corp. ("Soft N Dry" oder "SDC"), der führende Innovator bei baumfreien Einwegwindeln, gibt heute den Start seines "Verbraucher-Nachhaltigkeitsverbindungsprogramm" in ganz Europa bekannt. Dieses neue Programm wird Einzelhändlern dabei helfen, die Nachfrage nach TreeFree Windel zu decken und auf das wachsende Bewusstsein der Verbraucher für Nachhaltigkeit und die Anforderungen der neuen EU-Entwaldungsfrei-Verordnung zu reagieren.Das Programm bietet ein partnerschaftliches Modell für Einzelhändler, die sich in einem wettbewerbsintensiven Markt durch baumfreie Windelalternativen abheben möchten, entweder durch Eigenmarkenprodukte oder durch die direkte Integration der ecoLiite Core-Technologie in bestehende OEM-Verträge.Das Soft N Dry Programm basiert auf vier strategischen Tipps für den Erfolg mit TreeFree Windel:1. Einzelhandel - Fragen Sie Ihren OEM-Windellieferanten nach Soft N Drys ecoLiite Core und wir liefern umgehend. Oder Soft N Dry kann fertige Eigenmarken-Verpackungen bereitstellen, um die Verbraucheranforderungen schnell zu erfüllen.2. Verbraucher - Einzelhandelsfachleute erkennen Verbrauchertrends zuerst. Das Programm ermöglicht Einzelhändlern, bei der Auswahl baumfreier Windelmaterialien für ihre Kunden mitzuwirken und Zugang zu Nachhaltigkeitsberichten zu erhalten.3. Verbindung - "Ich will meine TreeFree Windel" ist, was Kunden in Geschäfte und Online-Shops bringt. Soft N Dry beschleunigt die Lieferung der ecoLiite Core an OEMs, sodass diese in vorhandene Produktionsanlagen integriert werden kann.4. Programm - Mit der proprietären Technologie von Soft N Dry erhalten OEMs und Einzelhändler Zugang zu fortlaufenden Nachhaltigkeitsberichten und Analysen, um sowohl ihre Verpflichtungen zu erfüllen als auch ihre Marketingbotschaften in Bezug auf Nachhaltigkeit zu stärken."Das Programm zur Verbindung von Einzelhandelskunden in Europa befähigt Einzelhändler, den wachsenden Bedarf an baumfreien Windeln für heutige Familien zu decken", sagte Matthew Keddy, CEO von Soft N Dry. "In der neuen Ära der EU-Entwaldungsfrei-Verordnung können Einzelhändler nun sicherstellen, dass ihr Windelproduktangebot den von den Verbrauchern gewünschten Nachhaltigkeitsstandards entspricht. Unsere ecoLiite Core-Technologie ist ideal für Einzelhändler, um mit ihren bestehenden OEM-Anbietern in Kontakt zu treten. Wir werden sie schnellstmöglich mit ecoLiite Core beliefern, um die Vorschriften einzuhalten und gleichzeitig den Verbrauchern leistungsstarke, baumfreie Babywindeln anzubieten. Je schneller wir alle auf den Verbrauchertrend reagieren, desto schneller können Baumprodukte effektiv aus Babywindeln entfernt werden, was die Kosten senkt und messbare Nachhaltigkeitsgewinne erzielt."Der europäische Windelmarkt steht vor einem erheblichen Wachstum, mit einer Marktgröße von 44,3 Milliarden Einheiten im Jahr 2023 und einer prognostizierten Steigerung auf 70,1 Milliarden Einheiten bis 2032 laut IMARC Group. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,1 % von 2024 bis 2032. Zudem wird der Umsatz im europäischen Babywindelmarkt im Jahr 2024 voraussichtlich 9,34 Milliarden USD erreichen, was den steigenden Bedarf an Babyprodukten auf dem Kontinent widerspiegelt.Der ecoLiite Core von Soft N Dry ist strategisch positioniert, um Einzelhändlern dabei zu helfen, diese neuen Anforderungen zu erfüllen. Als baumfreie Alternative bietet es eine nachhaltige, leistungsstarke Lösung, die perfekt den Anforderungen der EU-Entwaldungsverordnung entspricht und erhebliche Einsparungen bei den Produktionskosten ermöglicht. Durch die Integration von ecoLiite Core können Einzelhändler die Einhaltung künftiger Vorschriften sicherstellen, die Umweltbelastung reduzieren und den riesigen und schnell wachsenden Markt bereits umweltbewusster Verbraucher bedienen.Ab sofort steht das Programm Einzelhändlern in ganz Europa zur Verfügung und bietet einen umfassenden Rahmen, um ihre Eigenmarken-Babyprodukte mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit, Innovation und regulatorische Konformität auf den Markt zu bringen. Das Programm baut auf dem anfänglichen "Einzelhandelsnetzwerk der letzten Meile" des Unternehmens in Nord- und Mittelamerika auf und bietet nun ein vollständig integriertes Einzelhandelsnetzwerk, um baumfreie Babywindeln in großem Umfang zu den Verbrauchern zu bringen.Über Soft N Dry Diapers Corp. Soft N Dry Diapers Corp. ("Soft N Dry" oder "SDC") ist ein kanadisches Unternehmen, das sich auf TreeFree Windel-Materialien für den globalen Markt für Einweg-Babywindeln im Wert von 60 Milliarden US-Dollar spezialisiert hat. Durch die Nutzung seiner proprietären ecoLiite Core-Technologie bietet Soft N Dry überlegene Produktleistung, Nachhaltigkeit und Kosteneinsparungen für kommerzielle Fertigungs- und Einzelhandelskunden in Nordamerika, Lateinamerika und Europa, und übertrifft traditionelle, auf Baumzellstoff basierende Materialien in der neuen TreeFree Diaper-Kategorie. TreeFree Windel, TreeFree Diaper und ecoLiite Core sind eingetragene Marken der Soft N Dry Diapers Corp.Kontakt:Soft N Dry Diapers Corp.40 King St W, 42nd FloorToronto, Ontario, Kanada M5H 3Y2Tel.: + 44 20 8089 1673 oder + 1 647 237 7744E-Mail: press@softndrycorp.com