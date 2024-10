Unterföhring (ots) -Das Stadion: ausverkauft. Die Teams: weltmeisterlich. Der Mann des Abends: legendär. Fußball-Weltmeister Lukas Podolski lädt zu seinem letzten Auftritt in seinem Kölner Wohnzimmer ein. ProSieben feiert das Abschiedsspiel des Publikumslieblings am Donnerstag, 10. Oktober, mit einer Sonderprogrammierung. Im "TV total Poldi Spezial" ab 19:45 Uhr wärmt sich Sebastian Pufpaff mit Poldi und der Fußball-Nation für das historische Spiel auf. Ab 20:45 Uhr berichtet dann das "ran Fußball"-Team mit Moderator Matthias Opdenhövel, Kommentator Wolff Fuss und Reporterin Andrea Kaiser aus dem ausverkauften RheinEnergieSTADION in Köln."Poldi ist ein echter Schelm" sagt "ran"-Reporterin Andrea Kaiser. "Nach Interviews mit ihm hatte ich immer ein Grinsen im Gesicht. Er ist ein feiner Kerl, der sich selbst nicht so wichtig nimmt. Das macht ihn für mich besonders sympathisch.""ran"-Kommentator Wolff Fuss weiß: "Wenn Poldi dabei ist, hat man einen dankbaren Gesprächspartner - und einen herausragenden Fußballer mit einem einmaligen linken Fuß. Er ist als Straßenfußballer auf die Welt gekommen und hat sich das seine ganze Karriere bewahrt. Seine Schlitzohrigkeit im Interview und auf dem Platz ist einzigartig.""TV total"-Moderator Sebastian Pufpaff ergänzt: "Poldi hat es immer geschafft, für alle zu spielen und war dabei Vorbild und Idol, ohne arrogant zu sein. Ich habe selten einen authentischeren Sportler als ihn gesehen. Dafür und davor verneige ich mich."Donnerstag, 10. Oktober, live auf ProSieben, Joyn und ran.de:19:45 Uhr "TV total Poldi Spezial"20:45 Uhr "ran Fußball: Danke Poldi! Danke Köln! - Das Podolski-Abschiedsspiel"Pressekontakt:Michael Ulich / Nathalie GalinaContent Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 - 7296 / - 1186email: Michael.Ulich@seven.one / Nathalie.Galina@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: Clarissa.Schreiner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5881573