Paris (www.anleihencheck.de) - In den letzten drei Jahrzehnten haben Schwellenländer outperformt, wenn die US-Notenbank Federal Reserve (FED) die Zinsen senkte, so Daniela Savoia, Portfoliomanagerin Emerging Markets Debt bei Edmond de Rothschild Asset Management.Seit 1995 hätten Staatsanleihen aus Schwellenländern in den sechs Monaten, nachdem die FED den Lockerungszyklus mit der ersten Zinssenkung begonnen habe, eine durchschnittliche Rendite von 7,7 Prozent erzielt, während US-Investment-Grade- und US-High-Yield-Anleihen 4,9 Prozent bzw. 2,3 Prozent abgeworfen hätten (Quellen: J.P. Morgan [Emerging Markets] und Bloomberg [US IG und US HY]). ...

