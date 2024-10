Bad Homburg v. d. Höhe (www.fondscheck.de) - Der Huber Portfolio SICAV (ISIN LU2372459979/ WKN A3CWG6, P) ist ein chancenorientierter, vermögensverwaltender und aktiv verwalteter Fonds, so die Experten der Taunus Trust GmbH.Sein Ziel sei es, einen langfristigen Vermögenszuwachs für risikobewusste Anleger zu erzielen. Im Rahmen einer antizyklischen Anlagestrategie lege der Fonds weltweit überwiegend in substanzstarke Aktien und Turnaround-Situationen an. Daneben dürfe er auch in Anleihen, Goldminen, Rohstoffwerte sowie Währungen und Derivate investieren. Der Fonds sei geprägt durch die langfristig bewährte Anlagephilosophie von Peter E. Huber, der über mehr als 50 Jahre Börsenerfahrung verfüge. Zielgruppe des Fonds seien chancenorientierte, risikobereite Investoren mit einem längerfristigen Anlagehorizont (mehr als fünf Jahre). ...

