Der chinesische Aktienmarkt erlebt derzeit einen der grössten Short Squeezes in seiner jungen, aber turbulenten Geschichte. Erinnerungen an 2014/15 kommen hoch. Im Sommer 2014 begann langsam und vorsichtig ein Rebound einzusetzen, der dann innerhalb von weniger als 12 Monaten nicht nur seinen Gipfel erreichte, sondern grosse chinesische Benchmarks wie den CSI 300 Index um mehr als 150 % in die Höhe katapultierte.Anzeige:Dieses Mal explodieren die Kurse jedoch gleich zu Beginn aus dem Stand heraus. Seit den Zinssenkungen der People's Bank of ...

Den vollständigen Artikel lesen ...