Sandoz feiert in diesem Tagen ein Jahr Eigenständigkeit. Seit der Abspaltung von Novartis hat sich die Aktie sehr gut entwickelt. Der Konzern blickt mit Optimismus in die Zukunft. Nach der jüngsten Bilanzvorlage erhöhte Sandoz die Umsatzprognose. In der Sendung "Börsenplatz Zürich" analysiert Vivien ...