Das Wissensquiz vom 28. Oktober bis 1. November 2024 um 18:00 Uhr im ErstenZu Halloween erwartet die "Wer weiß denn sowas?"-Zuschauer ein schaurig-schönes Rateduell: Marijke Amado, als Tochter "Wednesday", spielt gegen Harry Wijnvoord in der Rolle des glatzköpfigen "Onkel Fester". Vervollständigt wird die legendäre "Addams Family" durch Kai Pflaume, kostümiert als "Gomez Alonzo Lupold Addams", Bernhard Hoëcker, als dessen Gattin "Morticia" und Elton als Butler "Lurch" - das verspricht einen gruseligen Ratespaß.Ob auch noch "Eiskaltes Händchen" bei der Beantwortung von Quizfragen - wie beispielsweise dieser - hilft?Womit lässt sich nach dem Blondieren ein ungewollter Orangestich aus den Haaren entfernen?a) Vitamin-C-Pulverb) Matcha-Teec) MalzbierFolgende Rate-Duelle erwarten die Zuschauer in dieser Woche:Nachrichten-Duell: Susanne Daubner gehört seit 1999 zum Team der ARD-"Tagesschau"-Sprecher. Bei der "Tagesschau" und den "Tagesthemen" präsentiert sie die News des Tages. Rate-Duell-Gegner ist ihr Ex-Kollege Ulrich Wickert, der von 1991 bis 2006 die "Tagesthemen" präsentierte.Kabarett-Duell: Zwei niederbayerische Spaßvögel sorgen für jede Menge Lacher beim Raten. Der Kabarettist und Buchautor Hannes Ringlstetter trifft auf Django Asül, der für Polit-Kabarett mit scharfsinnigen Analysen und hoher Pointendichte bekannt ist - auf der Bühne und im BR mit seiner Sendung "Asül für alle".Schauspieler-Duell: Quasi direkt aus seinem Autopsie-Saal in Münster kommt Prof. Karl-Friedrich Boerne ins "WWDS"-Studio in Hamburg. Jan Josef Liefers unterbricht die Dreharbeiten zu einem neuen "Tatort", um sich im Rateduell mit seinem Schauspielkollegen Moritz Bleibtreu zu messen. Auch der Hamburger stand gerade noch vor der Kamera. Er spielt Mr. Pommeroy in der neuen Serie "Dinner for Five", die die Vorgeschichte des Silvester-Klassikers "Dinner for One" erzählt.Halloween-Duell: Zwei der beliebtesten Holländer im deutschen Fernsehen treten zum "Wer weiß denn sowas?"-Halloween-Special an: Marijke Amado gegen Harry Wijnvoord.Sport-Duell: Zum Wochenabschluss treffen sich die Sportmoderatorinnen Lea Wagner und Jana Wosnitza zum fairen Ratewettkampf im Quiz-Studio.Die Rate-Duelle im Überblick:Montag, 28. Oktober: Susanne Daubner / Ulrich WickertDienstag, 29. Oktober: Django Asül / Hannes RinglstetterMittwoch, 30. Oktober: Jan Josef Liefers / Moritz BleibtreuDonnerstag, 31. Oktober: Marijke Amado / Harry WijnvoordFreitag, 1. November: Lea Wagner / Jana WosnitzaHätten Sie gewusst, dass ...sich ein Haarfärbeunfall beim Blondieren mit Vitamin-C-Pulver retten lässt?Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen."Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas"Wer weiß denn sowas?" in der ARD Mediathek: https://www.ardmediathek.de/daserste/wer-weiss-denn-sowas