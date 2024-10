Nachdem gestern bereits die Aktie von Super Micro Computer mit einem zweistelligen (!) Kursanstieg in einem schwächelnden Markt beeindrucken konnte, bietet sich nun mit dem KI-Giganten Nvidia eine weitere heiße Top-Chance für Trader.Seit Juni hangelte sich die Nvidia-Aktie an ihrem Abwärtstrend entlang. Am Montag wurde jedoch ein wichtiger Widerstand überwunden - und schon haben bei Nvidia wieder die Bullen das Sagen! Hier könnte sich im besten Fall ein enormes Aufwärtspotenzial entfalten. Die Chartformation ...

