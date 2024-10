Oldenburg (ots) -- Reitturnier in Oldenburg findet vom 31. Oktober bis 3. November statt- Plattform für junge Aktive aus der Region Weser-Ems- Großer Preis wieder mit 40.000 Euro dotiertVom 31. Oktober bis 3. November 2024 wird der AGRAVIS-Cup Oldenburg wieder zu einer Herzkammer des Reitsports. Dieses Hallenevent in der EWE-Arena verbindet den Anspruch, sowohl ein "Turnier aus der Region für die Region" als auch ein Stelldichein von internationalen Topreiterinnen und -reitern zu sein. "Der AGRAVIS-Cup ist ein imposantes Schaufenster für den Pferdesport in unserer Region sowie eine attraktive Plattform für den Austausch und die Förderung unserer Sportlerinnen und Sportler", hebt Michael George als Vorsitzender des Pferdesportverbandes Weser-Ems (PSVWE) hervor. Der Verband ist in diesem Jahr erstmals Mitveranstalter dieses renommierten Turniers. "Das ist für uns eine besondere Ehre", so George weiter.Der PSVWE schaut besonders auf die Mannschaftswettbewerbe der Bezirksverbände Oldenburg, Emsland, Osnabrück und Ostfriesland. "Wettbewerbe wie der Oldenburger Indoor Team Cup unterstreichen den starken Zusammenhalt unserer Reitergemeinschaft und sorgen für Spannung bei Teilnehmenden und den Fans auf der Tribüne, die für ihre Mannschaften mitfiebern", erklärt der Verbandschef. Besonders am Herzen liegt den Verantwortlichen im PSVWE auch die Ehrung des 8er-Teams. Rund 280 junge Reiterinnen und Reiter werden zu Beginn des Galaabends am 2. November für ihre herausragenden Leistungen ausgezeichnet. "Es ist ein Zeichen unserer Anerkennung für das Engagement und den sportlichen Erfolg unserer Jugend", unterstreicht George.Das umfangreiche Angebot mit Youngster-, Mittlerer und Großer Tour bietet den Aktiven wieder zahlreiche Möglichkeiten, je nach Alter und Leistungsvermögen ihrer Pferde für diverse Prüfungen zu melden. "Bis zum offiziellen Nennungsschluss bleibt noch eine ganze Woche Zeit. Wir machen seit einigen Jahren die Erfahrung, dass viele Nennungen erst auf den letzten Drücker erfolgen", berichtet der sportliche Leiter Oliver Schulze Brüning. Aus den bereits vorliegenden Nennungen und den vielerlei Kontakten und Rückmeldungen von Reiterseite weiß er, dass da in den nächsten Tagen noch einiges passieren wird. "Wir sind heute schon sehr sicher, dass wir auch in diesem Jahr ein attraktives Starterfeld begrüßen können", strahlt Schulze Brüning große Zuversicht aus. Schließlich lockt der Große Preis von Oldenburg, ein S****-Springen zum krönenden Abschluss, mit einem Preisgeld von 40.000 Euro.Viermal hat Mario Stevens den Großen Preis schon gewonnen. Für ihn ist das Turnier ein Heimspiel. "Es ist immer schön, vor heimischem Publikum zu reiten und wenn Freunde und Familie dort sind", findet er. Der 42-Jährige hat zu dem Hallen-Klassiker eine ganz besondere Beziehung: "Ich habe in n Oldenburg als kleiner Junge im Schulreiten meine ersten Turniererfahrungen gesammelt, über L- und M-Springen bis hin zum Großen Preis. Dieses Turnier hat meine Karriere geprägt und es hängen viele schöne Erinnerungen daran." Er möchte bei der Neuauflage so viele Prüfungen reiten wie möglich. Welche Pferde ihm dabei zur Verfügung stehen, entscheidet er kurzfristig.Felix Haßmann geht den AGRAVIS-Cup gedanklich ebenfalls schon durch und wird dort eng getaktet sein. "Ich komme voraussichtlich mit drei erfahrenen Pferden sowie drei Nachwuchspferden nach Oldenburg. Dadurch gehe ich so ziemlich in allen Springprüfungen an den Start. Besonders freue ich mich, dass meine Frau Lena auf dem gleichen Turnier in der Dressur starten wird." Sie reitet das Nord-Halbfinale der Serie "DERBY Stars von Morgen".Zum zweiten Mal findet in Oldenburg das Finale der Waldbach Amateur Tour statt. In einem S*-Springen am Samstag, 2. November, wird unter den 50 besten Reiter-Pferde-Paaren der zurückliegenden Qualifikationsturniere die Entscheidung um den Gesamtsieg fallen. Auch die Springprüfungen auf Ein- und Zwei-Sterne-M-Niveau speziell für sechsjährige Pferde sind ein besonderes Merkmal des AGRAVIS-Cups. "Das ist für die Reiterinnen und Reiter mit ihren sehr jungen Pferden eine willkommene Vorbereitung auf die neue Saison in der Youngster Tour", beschreibt Oliver Schulze Brüning den Anreiz dieser Prüfungen.Zur Dressur: Die Prüfungsserie "DERBY Stars von Morgen" läuft auch in diesem Jahr auf verschiedenen Turnierplätzen mit großem Erfolg. Sie richtet sich an Dressurreiterinnen und -reiter unter 25 Jahren sowie an Grand-Prix-Reiter auf jungen Pferden zwischen acht und zwölf Jahren. Lena Haßmann hat sich durch ihre Erfolge auf den Qualifikationsturnieren mit George Clooney einen Startplatz gesichert. "Ich erachte diese Serie als eine ganz wichtige und wertvolle Initiative und Möglichkeit für angehende junge Grand-Prix-Reiter sowie junge Grand-Prix-Pferde, den Sprung in die höchste Klasse zu schaffen."Ein Publikumsrenner dürfte wieder der Galaabend am Samstag, 2. November, werden. Freuen können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf einen bunten Show-Mix und tolle Stars wie Hella Gabbert, die zum ersten Mal beim AGRAVIS-Cup auftritt. Auch eine Hobby-Horsing-Quadrille gehört zum Programm des Abends.Mädchen und Jungen, die gern selbst mit einem Steckenpferd einen Parcours durchlaufen möchten, können das am Samstag und Sonntag im "Kinderland" tun, wo der Reiterverein Holdorf zu diesem Freizeitspaß einlädt.Zu einer Einkaufsmeile mit neuesten Produkten rund ums Pferd und die Reiterei wird einmal mehr die turnierbegleitende Ausstellung. Rund 40 Anbieter präsentieren dort ihre Waren. Und natürlich kommt auch das gemütliche Miteinander bei leckerem Essen und kühlen Getränken nicht zu kurz. Der Gastrobereich bietet dafür das passende Ambiente.Der Vorverkauf für den AGRAVIS-Cup läuft. Karten und alle weiteren Informationen gibt es unteragravis-cup-oldenburg.de (http://www.agraviscup-oldenburg.de)