Köln (ots) -DGHNDMBSR auf RTL+ ist auch drei Wochen nach dem fulminanten Start weiter auf Erfolgskurs. Die erste Ausgabe der Sendung wurde mittlerweile rund zwei Millionen Mal abgerufen. Auch die zweite Folge verzeichnet bereits über 1 Million Views in Deutschland, Österreich und der Schweiz - Tendenz weiter steigend.Im Streaming-Ranking der AGF Programmmarken ist DGHNDMBSR in der Kalenderwoche 39 zudem mit einer Nettoreichweite von 430.000 erneut das erfolgreichste Streaming-Only-Showformat Deutschlands.Inga Leschek, CCO RTL Deutschland: "Mit 'Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab' feiern wir einen bisher einzigartigen Streaming-Only-Erfolg: Wir konnten eine wöchentliche Show auf RTL+ etablieren, die uns auch drei Wochen nach dem Start sehr glücklich macht. Seit dem starken Staffelauftakt kommen immer noch täglich gänzlich neue Zuschauer:innen zu RTL+, schließen ein Abo für die Raab-Show ab und bleiben stabil am Ball. Darüber hinaus wird das Format auch von bestehenden RTL+ Fans gefunden und Woche für Woche begeistert genutzt. Wir freuen uns über kontinuierliches Raab-Entertainment auf RTL+, in dem auch in Zukunft noch ganz viel Musik liegt."Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:André Piefenbrink | Senior Manager Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221 456-72348 | Andre.Piefenbrink@rtl.deYvonne Wagner | Stv. Leitung Kommunikation Unterhaltung RTL / Senior Managerin Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221-456-74225 | yvonne.wagner@rtl.deOriginal-Content von: RTL+, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/5881637