Jürgen Molnar ist Kapitalmarktstratege beim Broker Robomarkets. Während die Festlandaktien in China nach der Goldenen Woche heute noch einiges nachzuholen hatten, knicken die Kurse an der Börse in Hongkong nach der Rally der vergangenen zwei Wochen deutlich ein. Zum einen verstummte der Optimismus der Regierung in Peking auf einer Pressekonferenz etwas, zum anderen müssen heiß gelaufene Kurse auch einfach mal etwas Dampf aus dem Kessel lassen. Nach gut 30 Prozent Plus im Hang Seng sind die sieben ...

