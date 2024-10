Die Daimler Truck Holding AG verzeichnete am Morgen einen Kursrückgang von 0,7 Prozent auf 34,18 EUR an der XETRA-Börse. Trotz des laufenden Aktienrückkaufprogramms, bei dem allein in der vergangenen Woche über 756.000 eigene Aktien erworben wurden, konnte der Abwärtstrend nicht gestoppt werden. Das Gesamtvolumen des Rückkaufs seit August 2023 beläuft sich auf beeindruckende 33,67 Millionen Aktien, was die Bemühungen des Unternehmens zur Stärkung des Aktienkurses unterstreicht.

Analysten bleiben optimistisch

Trotz der aktuellen Kursschwäche sehen Analysten weiterhin Potenzial in der Daimler Truck-Aktie. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 52,75 EUR liegt die Prognose deutlich über dem aktuellen Niveau. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Experten einen Gewinn von 4,18 EUR je Aktie. Diese positiven Aussichten könnten in den kommenden Monaten zu einer Erholung des Aktienkurses führen, sofern das Unternehmen die Erwartungen erfüllen kann.

