HanseMerkur hat eine neue Haftpflichtversicherung für Hundehalter gestartet. Die Absicherung ist in den zwei Tarifvarianten Komfort und Premium Plus erhältlich. Im Premiumtarif ist eine Best-Leistungs-Garantie enthalten, optional kann ein Giftköder-Schutz abgeschlossen werden. Die neue Haftpflichtversicherung für Hundehalter der HanseMerkur ist in den zwei Tarifvarianten Komfort und Premium Plus erhältlich. In beiden Tarifen sind Hundehalter und Personen in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...