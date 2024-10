Meme-Coins im freien Fall - Jetzt günstig kaufen und neues Staking-Programm nutzen?

Derzeit zeigt sich der gesamte Krypto-Markt mit einem bearishen Sentiment. Gerade die großen Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum haben sich nach einigen Tagen an Kurskorrekturen jetzt in eine Konsolidierungsphase begeben, die keine großen Schritte in die eine oder andere Richtung zulässt.

Auch die Meme-Coin-Sparte zeigt sich davon betroffen, hat bisher jedoch den Umstieg in die Konsolidierungsphase bis jetzt nicht geschafft. Stattdessen befinden sich Dogecoin, Shiba Inu und Co auch weiterhin in einer Abwärtsspirale, die in der letzten Woche teilweise sogar Verluste im zweistelligen Prozentbereich mit sich brachte. Einige Anleger nutzen diesen Zeitpunkt jedoch, um ihre Reserven aufzustocken.

Meme-Coin-Markt im Minus - Lohnt sich der Kauf jetzt?

Auch in der Krypto-Branche gilt der Spruch der Finanzwelt: Günstig kaufen, teuer verkaufen. Aus dieser Sicht heraus könnte jetzt ein guter Zeitpunkt sein, um das eigene Meme-Coin-Portfolio zu erweitern und günstig in die Meme-Währungen zu investieren. Denn mit etwas Glück handelt es sich aktuell nur um eine Momentaufnahme des bearishen Sentiments, das schon bald in einen Bullenmarkt umschwenken könnte.

Tatsächlich zeigt ein Blick auf die großen Kryptowährungen der Meme-Coin-Sparte, dass diese in der letzten Woche starke Verluste hinnehmen mussten: Dogecoin liegt mit 9,18 Prozent im Minus, der PEPE-Token sogar mit 14,87 Prozent. FLOKI verlor sogar 15,78 Prozent an Wert und der Bonk Coin ist aktuell Spitzenreiter mit einem Verlust von 16,48 Prozent.

Die Meme-Coin-Marktkapitalisierung der letzten 24 Stunden (Quelle: CoinMarketCap)

Fraglich ist allerdings, wann genau der Markt umschwenken kann, schließlich gilt vor allem Bitcoin als wichtiger Treiber. Meme-Coin-Anleger sollten also unbedingt den BTC-Kurs im Auge behalten, um ein Gefühl für die Veränderungen der Meme-Coin-Sparte zu bekommen. Schließlich gelten Meme-Token wie Dogecoin und Co. als besonders volatil und reagieren äußerst stark auf Änderungen am Markt-Sentiment.

Ein weiterer Grund, warum einige Anleger bald verstärkt in den Meme-Coin-Sektor investieren könnten, liegt zudem an einer neuen Staking-Plattform: Crypto All-Stars (STARS) befindet sich zwar derzeit noch in der Vorverkaufsphase, konnte jedoch zuletzt vor allem über die sozialen Medien auf sich aufmerksam machen. Einerseits auf Grund des spannenden Konzepts, andererseits auch durch den überzeugenden Erfolg. Denn mittlerweile sind fast 2,1 Millionen US-Dollar im Vorverkauf an Kapital gesammelt worden - und dabei befindet sich der STARS-Token erst seit wenigen Wochen in der Presale-Phase.

Crypto All-Stars setzt starken Fokus auf Presale-Angebote

Plattformen, die sich speziell auf das Staking von Kryptowährungen spezialisiert haben, gibt es viele. Allerdings ist Crypto All-Stars der erste Anbieter, der sich gänzlich auf die Meme-Coin-Sparte fokussiert. So können Plattformnutzer nach dem Ende der Presale-Phase zunächst elf verschiedene Meme-Coin-Währungen nutzen, um diese über das MemeVault Ökosystem anzulegen. Dazu gehören neben Dogecoin und Shiba Inu unter anderem FLOKI und PEPE sowie auch kleinere Projekte.

Wie das offizielle Whitepaper verrät, sollen langfristig mehr und mehr Meme-Token der Plattform hinzugefügt werden, um eine möglichst große Bandbreite an Kryptowährungen abdecken zu können. Die Höhe der Staking-Belohnungen hängt davon ab, welcher Meme-Coin eingesetzt wird und wie lange die Staking-Phase ausfällt. Ausgezahlt werden die Belohnungen allerdings immer in Form des nativen STARS-Token, der selbstverständlich auch selbst im Staking-Programm genutzt werden kann.

Besuche den Presale von Crypto All-Stars!

Bereits jetzt gibt es ein erstes Presale-Staking-Programm für frühzeitige Investoren, die den STARS-Token kaufen und anlegen möchten. Derzeit liegt die jährliche prozentuale Rendite (APY) hierfür bei 710 Prozent und lockt damit bereits eine Vielzahl von Anlegern. Dieses Presale-Staking-Angebot soll zudem über die nächsten zwei Jahre hinweg Bonuszahlungen ermöglichen, wobei in diesem Zeitraum satte 25 Prozent aller STARS-Token vergeben werden. Weitere 20 Prozent des Gesamtvorrats sind für den Vorverkauf reserviert worden.

Wer also noch heute STARS-Token kaufen möchte, der zahlt derzeit den äußerst günstigen Preis von 0,0014887 US-Dollar. Neben einer klassischen Kreditkarte lässt sich der STARS-Token auch mit ETH bewerben.

Investiere noch heute in den STARS-Token!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.