Die SAP-Aktie verzeichnete am Dienstag einen bemerkenswerten Anstieg inmitten eines allgemein schwachen Marktumfelds. Während der DAX um 0,3 Prozent nachgab, konnte das Walldorfer Softwareunternehmen ein Plus von 1,4 Prozent verbuchen. Bis zum Mittag kletterte der Kurs auf 202,55 Euro, was einer Annäherung an das jüngst erreichte 52-Wochen-Hoch von 208,65 Euro entspricht.

Analysten optimistisch für SAP

Trotz der aktuellen Marktunsicherheiten bleiben Experten für die Zukunft von SAP zuversichtlich. Im Durchschnitt liegt das Kursziel der Analysten bei 215,00 Euro, was weiteres Potenzial für die Aktie suggeriert. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Fachleute einen Gewinn von 4,46 Euro je Aktie. Diese positiven Prognosen könnten ein Grund für die relative Stärke der SAP-Aktie in einem herausfordernden Börsenumfeld sein.

Anzeige

SAP-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue SAP-Analyse vom 8. Oktober liefert die Antwort:

Die neusten SAP-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für SAP-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 8. Oktober erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

SAP: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...