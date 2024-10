Die 1&1 AG Aktie verzeichnete am Donnerstag einen bemerkenswerten Aufschwung an der Börse. Entgegen dem allgemeinen Markttrend konnte das Wertpapier des Telekommunikationsunternehmens deutliche Zugewinne verbuchen. Im Laufe des Handelstages kletterte der Kurs um 0,9 Prozent auf 14,18 Euro, wobei zwischenzeitlich sogar ein Tageshoch von 14,22 Euro erreicht wurde. Diese positive Entwicklung hebt sich deutlich vom schwächeren Gesamtmarkt ab und unterstreicht das aktuelle Interesse der Anleger an der 1&1 AG.

Ausblick auf zukünftige Entwicklungen

Trotz des jüngsten Kursanstiegs bleibt die langfristige Perspektive der 1&1 AG Aktie ein spannendes Thema für Investoren. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 0,050 Euro pro Aktie, was der Ausschüttung des Vorjahres entspricht. Zudem wird das durchschnittliche Kursziel von Experten auf 20,83 Euro geschätzt, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Mit Spannung werden nun die Quartalszahlen für Q3 2024 erwartet, deren Veröffentlichung für den 12. November 2024 geplant ist.

