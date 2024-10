Stockholm (ots/PRNewswire) -320 Reportern erstellen jetzt Videos mit nur einem Klick im Publishing Tool. Dieser Durchbruch bei der Automatisierung von Videoprozessen ist das Ergebnis einer Kooperation zwischen der schwedischen Lokalmediengruppe NTM und Storykit - Die Lösung ist ein echter Volltreffer, sagt Jörgen Bröms von NTM.Das schwedische Text-zu-Video-Tool Storykit (https://storykit.io/) ermöglicht seit Jahren Unternehmen weltweit effiziente Videoproduktion. Mit der Einführung der Storykit API ist die Videoerstellung ohne Einloggen möglich.- Mit der Storykit API helfen wir Unternehmen, es jedem Mitarbeiter zu ermöglichen, markenkonforme und renditestarke Videos direkt in den bereits genutzten Tools zu erstellen, sagt Peder Bonnier (https://www.linkedin.com/in/peder-bonnier-0a9105a3/), CEO von Storykit.Die API passt Storykit-Funktionen an und integriert sie in Plattformen, die das Unternehmen bereits nutzt, wie CMS, ATS oder sogar Tools wie Slack.Diese Lösung ist ideal für NTM (https://ntm.se/), eine Gruppe von 18 lokalen Nachrichtenportalen, die täglich über 700.000 Schweden erreicht. Video ist entscheidend für das journalistische Erzählen, um Abonnenten zu binden und neue zu gewinnen - unverzichtbar auf sozialen Medien und Nachrichtenseiten.NTM hatte Schwierigkeiten, Videos im benötigten Umfang zu erstellen. Es war unmöglich, allen 320 Reportern beizubringen, wie man Videos produziert. Die Storykit API zur Videoerstellung im Publishing-Tool hat dies radikal verändert.- Die Einbindung von Storykit in unsere Tools beseitigt alle Hürden für Journalisten. Jeder kann Videos mit nur 2-3 Klicks erstellen. Unser jetziges Video-Volumen wäre manuell unmöglich zu erreichen, sagt Jörgen Bröms, verantwortlich für KI-Strategie und Redaktionsentwicklung bei NTM.NTM hat klare Regeln festgelegt, um jedes Detail des Outputs zu kontrollieren, vom Skript bis zur Optik des Videos.- Wir bauen für jedes Unternehmen eine maßgeschneiderte Videomaschine, sagt Fredrik Strömberg, CPO und Gründer von Storykit.Die Integration wird schrittweise für alle 320 Reporter zugänglich gemacht.- Die Zeitersparnis und Einfachheit sind bahnbrechend. Selbst Reporter in kleineren Portalen können Videos in großem Umfang erstellen, sagt Jörgen Bröms.Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:Jonna Ekman, Kommunikationsdirektorin bei Storykitjonna.ekman@storykit.io+46 701 62 23 82Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2523375/Storykit.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2523376/Storykit_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/storykit-automatisiert-die-videoproduktion-fur-320-reporter-der-mediengruppe-ntm-ein-volltreffer-302267630.htmlOriginal-Content von: Storykit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100100081/100924041