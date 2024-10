München (ots) -Die Gäste u.a.:Cem Özdemir, Bündnis 90/Die Grünen (Bundeslandwirtschaftsminister)Günther Jauch (Fernsehmoderator)Alev Dogan(The Pioneer)Susanne Gaschke (Neue Zürcher Zeitung)Grüne unter Druck: Streit um Migration und schlechte UmfragewerteIm Gespräch der Landwirtschaftsminister und langjährige Parteivorsitzende Cem Özdemir (B'90/Grüne).Es kommentieren: der Fernsehmoderator Günther Jauch, die stellvertretende Chefredakteurin von "The Pioneer" Alev Dogan und die Autorin der "Neuen Zürcher Zeitung" Susanne Gaschke."maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarPressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deFotos unter: www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5881745