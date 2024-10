© Foto: picture allianceASSOCIATED PRESS/Eduardo Munoz Alvarez



Der Oktober ist traditionell ein volatiler Monat. Strategen an der Wall Street sehen darin möglicherweise günstige Kaufgelegenheiten.Wir befinden uns nach wie vor in einem Bullenmarkt, der kaum Anzeichen einer Verlangsamung zeigt, auch wenn der Weg nach oben in den letzten drei Monaten etwas holpriger geworden ist. Der Cboe Volatility Index, der auch als VIX oder "Angstbarometer der Wall Street" bekannt ist, steigt wieder auf über 22 Punkte. Am 5. August erreichte er während eines weltweiten Markteinbruchs seinen höchsten Intraday-Stand seit März 2020, wie aus FactSet-Daten hervorgeht. Der Anstieg des Angstbarometers ging jedoch rasch zurück, als sich die Aktienmärkte wieder erholten. In …