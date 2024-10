Krypto News: NEIRO und MEW gehen durch die Decke, während Flockerz jetzt x10 Potenzial hat

Der Flockerz ($FLOCK) Vorverkauf übertrifft alle Erwartungen und hat inzwischen die 500.000 Dollar Marke überschritten. Der neue Meme Coin konnte am Wochenende weitere 100.000 Dollar von Investoren einsammeln und erreicht damit schnell den nächsten Meilenstein. Der Vorverkauf von Flockerz kommt zu einem günstigen Zeitpunkt. Meme Coins erleben derzeit einen Aufschwung, wobei First Neiro on Ethereum ($NEIRO) und Cat in a Dogs World ($MEW) am heutigen Dienstag solide Gewinne erzielen.

Flockerz ($FLOCK) rückt aber nicht nur wegen des aktuellen Hype um Meme Coins in den Fokus der Anleger. Obwohl die Blockchain-Technologie eigentlich oft mit Dezentralität in Verbindung gebracht wird und diese auch ermöglicht, gibt es bisher noch keinen Meme Coin, bei dem die Community das Sagen hat anstatt einer Einzelperson. Zumindest bis jetzt.

Mit seinem branchenweit ersten Vote to Earn-Mechanismus überlässt Flockerz seiner Community das Steuer, um die Richtung des Projekts zu beeinflussen, und ermöglicht es den Mitgliedern, für ihre Stimme auch bezahlt zu werden. Wer im Flockerz-Ökosystem über die Zukunft des Projekts abstimmt, erhält $FLOCK-Token als Belohnung. Dieser Ansatz ist es auch, weshalb Flockerz sich selbst als "The People's Meme Coin" bezeichnet - der Coin der Community.

Die Chance, den Coin zum vergünstigten Preis von 0,005724 Dollar pro $FLOCK zu kaufen, wird jedoch in weniger als drei Tagen verschwinden, da der Preis mit dem Beginn der neuen Finanzierungsrunde auf 0,0057469 Dollar ansteigt.

Mitten im Meme Coin Hype: Welcher Coin hat x100 Potenzial?

Der Anstieg von Bitcoin (BTC) auf 64.000 $ am Montag hat die Bullen wieder auf die Bildfläche gebracht und Meme-Coins auf eine Marktkapitalisierung von fast 50 Milliarden Dollar ansteigen lassen.

Während die meisten Meme Coins am Dienstag wieder etwas abflachen, überzeugen $NEIRO und $MEW mit beeindruckenden Zuwächsen von 16,71% bzw. 8,49%. Darüber hinaus entwickelte sich Maga ($TRUMP) mit einem Anstieg von 25,13% im gleichen Zeitraum ebenfalls gut.

Diese Zuwächse bei den Top Meme Coins sind nur ein kleiner Teil dessen, was zur Zeit am Kryptomarkt wieder möglich ist. Coins, die innerhalb kürzester Zeit durch die Decke gehen, schießen derzeit wieder wie Pilze aus dem Boden.

Zum Beispiel wurde berichtet, dass ein Trader eine 800 Dollar Investition in Moo Deng ($MOODENG) in erstaunliche 7,5 Millionen Dollar verwandelt hat, als der Token in der Spitze auf eine Bewertung von über 300 Millionen Dollar anstieg.

Eine weitere bemerkenswerte Geschichte betrifft einen Trader, der Pochita ($POCHITA) für 1 SOL, also etwa 140 Dollar, gekauft hat. An einem Tag stieg der Wert seiner Token auf 450.000 Dollar an. Seitdem ist Pochita auf eine Marktkapitalisierung von 22 Millionen Dollar gestiegen, mit weiterem Wachstumspotenzial.

Diese Meme Coins haben zu Beginn oft extrem niedrige Bewertungen, die frühen Anlegern enormes Gewinnpotenzial bieten. Die große Frage ist also: Welcher Token wird als nächster eine solche Kursentwicklung hinlegen?

Kein anderer Micro Cap Meme Coin steigt so schnell wie Flockerz im ICO. Mit 500.000 Dollar, die in nur wenigen Wochen umgesetzt wurden, hat der neue Coin das Potenzial für einen Anstieg um das 10-, wenn nicht sogar das 100-fache. Vor allem im bullishen Oktober. Dieser Meinung ist man auch auf der bekannten Krypto Nachrichtenseite Crypto News, wie sich auf dem Youtube-Kanal zeigt.

Warum man dem Coin so viel Potenzial zuschreibt? Weil Flockerz der erste Meme Coin ist, bei dem die Community die Kontrolle übernimmt, von Anfang an.

Flockerz gibt die Macht an die Community

Natürlich sind die Meme Coins, die sich im Laufe der Zeit bewährt haben und am erfolgreichsten sind, diejenigen, die eine starke Community mitbringen. Diese ist das A und O für einen erfolgreichen Coin und eine Kursexplosion. Dennoch stehen viele Meme Coin-Projekte immer noch unter dem Einfluss eines einzelnen Entscheidungsträgers, der oft durch finanzielle Anreize beeinflusst wird.

Man denke an VC-Investitionen in Kryptowährungen: Während diese Geldgeber in den Genuss beträchtlicher Renditen kommen können, bleiben Kleinanleger oft außen vor, da sie erst dann einsteigen, wenn die VCs bereits hohe Gewinne erzielt haben, die sie langsam realisieren, wie ardnxt auf X aufzeigt.

We are facing a systemic issue that's stifling true innovation and retail participation.



The current VC model is not just unfair; it's undermining the long-term viability of the crypto ecosystem.



An example is @Starknet



Why launching tokens is broken and how crypto VCs are… pic.twitter.com/7ZgaHbT0rI - arndxt (@arndxt_xo) July 20, 2024

Diese Projekte geben zwar vor, Wert auf die Community zu legen, meist bringen Kleinanleger hier aber nur die Exit Liquidity für die frühen Käufer und Großinvestoren. Hier kommt Flockerz ins Spiel, der seine Community stärkt, indem er jedem $FLOCK-Inhaber ein Mitspracherecht bei wichtigen Entscheidungen gibt, die die Richtung des Projekts bestimmen. Außerdem kann während des Vorverkaufs jeder Investor zum gleichen Preis beliebig viele Token kaufen, ohne dass vorher schon jemand hohe Gewinne erzielt hat.

Mit Hilfe eines Vote to Earn (V2E) Mechanismus belohnt Flockerz seine Nutzer mit $FLOCK-Token für jede Stimme, die sie zu den entscheidenden Fragen abgeben, die die Zukunft des Projekts bestimmen. Mit Flocktopia, der dezentralen autonomen Organisation (DAO) des Projekts, führt Flockerz diesen Belohnungsmechanismus ein und stellt außerdem eine formale Governance-Struktur bereit, die sicherstellt, dass die Stimmen der Community gehört und geschätzt werden. Dieser Ansatz verbessert nicht nur das Engagement, sondern setzt auch einen neuen Standard für zukünftige Meme Coin-Projekte.

Schließ dich der Flockerz Community an

Durch ein Investment in $FLOCK-Token werden Käufer automatisch Teil der Flockerz-Community. Flockerz könnte mit seinem dezentralen Ansatz, bei dem die Community die volle Kontrolle hat, einen neuen Trend auslösen. Auch bei Shiba Inu ($SHIB) wurde bereits die Einführung einer DAO angekündigt, jedoch ohne Tokenbelohnungen für diejenigen, die zum Geschehen beitragen.

Bei Flokerz wird dagegen von Anfang an ein Teil der Token reserviert, um die Community für ihre Stimme zu entlohnen. Da Flockerz der erste in der Branche ist, der diesen V2E-Mechanismus einführt, kombiniert mit seinem Status als Micro Cap-Token, ist das Wachstumspotenzial wirklich immens. Wer sich am Vorverkauf beteiligen und der Community beitreten möchte, kann auf der offiziellen Website seine Wallet (zum Beispiel Best Wallet) $FLOCK mit $ETH, $BNB, $USDT oder Karte kaufen.

Durch die integrierte Staking-Funktion können Anleger auch inzwischen ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen $FLOCK generieren, wobei die jährliche Rendite derzeit mit 3.498 % noch extrem hoch ist. Dieser Wert sinkt noch, wenn mehr Käufer ihre Token staken, sodass sich ein früher Einstieg umso mehr lohnen könnte.

Flockerz legt großen Wert auf Transparenz und Sicherheit; aus diesem Grund hat es seinen Smart Contract bereits von Coinsult prüfen lassen, wobei keine Fehler oder Sicherheitsrisiken festgestellt wurden. Um über die neuesten Entwicklungen rund um das Projekt auf dem Laufenden zu bleiben, können Anleger der Flockerz-Community auf X und Telegram beitreten.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $FLOCK im Presale kaufen.

